“Al Bano – 4 volte 20”, tuffo nel passato sul palco con Romina. Chimica (e ironia) pazzesca

Un evento straordinario, un modo per celebrare – concretamente – un artista che ha fatto la storia della musica italiana. Gli 80 anni di Al Bano hanno un significato per ciascuno di noi: le sue canzoni hanno fatto sognare i nostri nonni, canticchiare i nostri genitori. Ed è impossibile non conoscere il cantautore di Cellino San Marco. Al suo fianco non poteva proprio mancare Romina Power. Ex moglie, sì, ma anche sua “partner” musicale, avendo dato vita a un sodalizio artistico indimenticabile.

Al Bano sul palco con Romina Power per festeggiare gli 80 anni

Una chimica pazzesca, quella tra Al Bano e Romina Power. Una chimica che non si trova ovunque, e che è anche difficile da instaurare. Eppure, l’ex coppia, nonostante tutto, i dolori, l’addio, il divorzio, ha saputo creare un legame unico. Un rapporto non esente da “frecciate” e commenti ironici. “Passavo di qua, sentivo questo trambusto”, ha commentato la Power arrivando sul palco. E in quel momento il pubblico ha chiamato il suo nome, urlando. Forse perché, alla fine, sono riusciti a entrare nell’immaginario collettivo come una delle più belle coppie dello spettacolo italiano.

“Tu queste feste che fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio se inizi a farle ogni cinque, ogni due. Non si sa mai”. Ha detto ironicamente Romina, ma Al Bano non si è certo trattenuto. “Tu pensa ai tuoi, io mi occupo dei miei”. E poi, in un momento magico, l’artista di Cellino San Marco si è sentito come in un confessionale, ed è stato lui stesso a tornare indietro nel tempo.

“La cosa bella di lei… siamo in una fase confessionale. Ma mi sai spiegare perché a un certo punto te ne sei andata in America, io come un cretino ad aspettare, forse cambierà, e poi…”. In un rincorrersi di battute, di commenti, di ironia, la Power ha replicato. “Fatti due domande e datti due risposte. Tanto solo non stavi ad aspettare”. E l’ha anche lodata, oltre ad averle regalato dei fiori. “Ti ho regalato quattro fiori stupendi”, ha detto Al Bano. Un chiaro riferimento ai figli. E ha aggiunto: “Quella è sempre stata la tua magia: la Callas senza cantare, la forza della musicalità”.

Al Bano celebra la carriera: gli ospiti

Lo scenario dell’Arena di Verona è stato perfetto per Al Bano: tra i palchi più importanti in Italia per celebrare la carriera di un grande cantautore. Del resto, stiamo parlando di oltre 50 anni di carriera, che non ha mai messo in pausa, nemmeno durante i suoi ritiri a Cellino San Marco, là dove Al Bano è riuscito sempre a riconnettersi con la natura, la sua terra.

Impossibile non lasciarsi trascinare dai suoi successi, che noi tutti riusciamo a canticchiare senza troppe difficoltà: chi non conosce Felicità, Nostalgia Canaglia, Nel sole, Ci sarà? Uno dei momenti più belli? Al Bano con Gianni Morandi: due “ragazzoni” del popolo, come ha detto lo stesso cantante di Monghidoro.

Tanti gli ospiti per celebrare gli 80 anni di Al Bano, la sua carriera, la sua vita, il suo impegno costante nei confronti della musica: Gianni Morandi, Renato Zero. Presenti anche i figli, al gran completo, per la prima volta tutti insieme: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr. Unica grande assente della serata Loredana Lecciso. “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”, ha spiegato l’artista al Corriere della Sera.

“Al Bano ha compiuto 80 anni, ma dalla voce sembra ne abbia 15. Quel ragazzo lì esagera”, ha commentato al telefono Adriano Celentano, ed è davvero così. Del resto, alla fine, oltre alla carriera, è stata la celebrazione delle amicizie che l’artista ha saputo stringere nel corso del tempo, proprio grazie alla sua amatissima musica. “Sono cresciuto a pane e valori, e l’amicizia è un valore che io non ho mai tradito.”