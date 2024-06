Al Bano sul presunto malore: “Ancora una volta prigioniero di una fake news”

Abbiamo visto un Al Bano in formissima su Canale 5, nelle vesti di giudice a Io Canto Family. Eppure c’è chi, come spesso accade ai volti noti dello spettacolo, ha lasciato circolare delle voci preoccupanti in merito alle sue presunte condizioni di salute. Si parlava non solo di un grave malore, ma persino di una “doppia operazione” che avrebbe costretto l’ugola di Cellino San Marco al ricovero immediato con seri rischi per la sua incolumità. Ma no, non c’è nulla di vero. A precisarlo è stato lo stesso Al Bano, “ancora una volta prigioniero di una fake news”, come lui stesso ha spiegato con un video su Instagram.

Al Bano smentisce il presunto malore

Quando sei un personaggio famoso, la bufala è dietro l’angolo. Lo abbiamo visto innumerevoli volte tra presunte tragedie imminenti (persino decessi), false interviste e VIP che si ritrovano testimonial (a loro insaputa) di traffici equivoci e sì, persino truffe. Questi ultimi due casi fanno venire in mente il nome di Mara Venier, tanto per citare un esempio celebre.

Stavolta è toccato ad Al Bano Carrisi che è stato tra i protagonisti della finale di Io Canto Family mercoledì 12 giugno in prima serata su Canale 5. A poche ore dalla messa in onda dello show condotto da Michelle Hunziker, al quale il cantante ha partecipato in qualità di giudice, è diventato virale un articolo che parlava di gravissime condizioni di salute e di un “doppio intervento” al cuore.

Qualcosa di vero, in effetti, c’era ma inerente al passato: la “notizia” faceva riferimento a un episodio accaduto nel 2016 quando Al Bano, preparandosi per il Concerto di Natale a Roma, aveva subito due attacchi di cuore saltando così la partecipazione all’evento. Inevitabilmente i fan meno accorti si sono preoccupati ed è anche per tale ragione che il cantante pugliese ha deciso di condividere su Instagram un video per smentire il tutto.

Al Bano si scaglia contro le fake news

“Ancora una volta sono prigioniero di una fake news – ha esordito così nel video condiviso per i suoi fan -. Per chi non sapesse cosa voglia dire fake news: una schifezza di notizia. Grazie a Dio sto bene (lo posso dimostrare), grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace, grazie a Dio si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo. Ci sarebbe un’altra definizione migliore? No, è una notizia da schifo, schifo umano. Da Cellino San Marco un grande abbraccio, un bel carico di felicità e buon tutto sempre a tutti quanti voi”.

“Le notizie false hanno le gambe cortissime… Anzi, sono senza gambe!”, ha aggiunto a corredo del post svelando, poi, un retroscena su quanto accaduto in una breve dichiarazione ad Adnkronos. “Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l’ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata. Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande. I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?”, ha detto.