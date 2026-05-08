Anticipazioni Milleunacover Sanremo, da Ditonellapiaga a Gianni Morandi: le più belle dal 2015

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Ditonellapiaga

Venerdì 8 maggio, in prima serata su Rai1, prende il via Milleunacover Sanremo: due appuntamenti – il secondo il 15 maggio – dedicati alle esibizioni cover più memorabili della storia recente del Festival. Un format che racconta i brani attraverso le voci dei protagonisti, con le loro emozioni e le ragioni dietro ogni scelta musicale.

Anticipazioni Milleunacover Sanremo

Le cover fanno la loro prima comparsa all’Ariston nel 2004, ma è dal 2015 – con l’arrivo di Carlo Conti alla direzione artistica – che la serata dedicata ai grandi classici diventa un appuntamento fisso e tra i più attesi dell’intera settimana sanremese. Da allora, artisti di generazioni diverse si sono misurati con brani intoccabili, spesso riuscendo a restituirli al pubblico in una forma del tutto nuova.

Collocata nel corso della quarta diretta del Festival, la serata delle cover accoglie sul palco decine e decine di artisti. Amici, colleghi, attori e personalità di ogni genere: non ci sono limiti alla fantasia quando si tratta di Sanremo, soprattutto quando lo spettacolo deve essere portato ai massimi livelli. Un’occasione di celebrazione, certo, che attraverso la musica racconta la storia di un’Italia che cambia sotto i colpi di un futuro sempre più incerto ma che – almeno per una sera – può essere immaginato come migliore.

I momenti più belli

Il viaggio parte proprio dal 2015, quando Nek portò sul palco dell’Ariston Se telefonando – una delle canzoni più note della musica italiana interpretata da Mina e scritta anche da Maurizio Costanzo – trasformandola in un pezzo riconoscibilmente suo, senza snaturarne l’essenza.

Tra i momenti più recenti e discussi c’è senza dubbio l’esibizione di Elodie e Achille Lauro nel 2025: la loro versione di A mano a mano ha colpito per intensità interpretativa e per il feeling tra i due artisti che si erano anche trattenuti sul palco per un momento karaoke che non abbiamo ancora dimenticato.

Nel 2022, invece, Gianni Morandi e Jovanotti firmarono uno dei medley più trascinanti degli ultimi anni: un’esibizione che mescolava energia, complicità e una gioia genuina difficile da costruire a tavolino, e che il pubblico ricorda ancora come uno dei picchi di quell’edizione. Poi, l’esibizione a fine serata, con Lorenzo ancora nel pieno della sua energia e il ragazzo di Monghidoro che cercava di stare al passo: vi ricordate le giacche bianche? Indimenticabili.

L’edizione più recente ha consegnato alla storia la vittoria di Ditonellapiaga e Tony Pitony, protagonisti di una reinterpretazione swing di The Lady is a Tramp che ha convinto sia la giuria che il pubblico da casa: brillante, precisa, ironica al punto giusto.

Il filo conduttore del programma è, in fondo, una riflessione sul senso stesso del repertorio musicale: canzoni che appartengono a un’epoca ma continuano a parlare a quella successiva, riemergendo in vesti nuove senza perdere la propria identità. Milleunacover Sanremo lo dimostra puntata dopo puntata, costruendo un archivio emotivo che va ben oltre la semplice compilation televisiva.

Quando e dove vedere Milleunacover Sanremo

La prima serata di Milleunacover Sanremo va in onda in prima serata su Rai1, dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi, e in contemporanea su Rai Play dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.