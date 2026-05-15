Anticipazioni Milleunacover Sanremo, gli artisti della seconda serata del 15 maggio

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IPA Elisa e Giorgia a Sanremo 2023

Il venerdì sera di Rai1 si tinge nuovamente dei colori dell’Ariston. Dopo l’ottimo esordio in termini di auditel, Milleunacover Sanremo torna a farci sognare con i duetti che hanno segnato la storia recente del Festival di Sanremo.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni, è che la serata del venerdì a Sanremo non è più un semplice “intermezzo”, ma uno dei momenti più attesi della competizione. È il momento in cui l’emozione pura prende il sopravvento sulla gara, dove gli artisti si spogliano della tensione del proprio inedito per omaggiare i giganti della musica. Proprio su questa scia di calore e nostalgia si inserisce Milleunacover, il format che venerdì 15 maggio torna in prima serata per regalarci una nuova carrellata di perle musicali.

Anticipazioni Milleunacover Sanremo, i duetti da Giorgia a Elisa

Nella seconda puntata, si alza ancora l’asticella. Se la scorsa settimana ci siamo commossi con l’omaggio di Angelina Mango al padre e con il dialogo intergenerazionale tra Alfa e Roberto Vecchioni, stasera i riflettori saranno puntati su alcune delle voci femminili più potenti della nostra discografia. Uno dei momenti più attesi è senza dubbio il ritorno (virtuale, attraverso il prezioso materiale d’archivio Rai) di Giorgia ed Elisa con Di sole e d’azzurro, un incontro che ogni volta toglie il fiato per perfezione tecnica e intesa emotiva.

Ma le sorprese non finiscono qui. Gli appassionati potranno rivedere l’incredibile performance di Giorgia e Annalisa sulle note di Skyfall, un brano che ha consacrato l’unione tra due regine del pop italiano di generazioni diverse. Spazio anche all’eleganza di Ermal Meta con la sua reinterpretazione di Caruso, un classico che richiede coraggio e una sensibilità fuori dal comune.

Le altre esibizioni

Milleunacover non è solo musica, è un racconto sentimentale della televisione italiana che sceglie di soffermarsi sui dettagli, sugli sguardi e su quei brividi che durante la frenesia del Festival a volte rischiamo di perdere. I grandi classici e le testimonianze d’autore. Il menù della serata è ricchissimo e tocca corde internazionali con The Sound of Silence, proposta dalla giovane Clara insieme a Il Volo nell’ultima edizione del 2025. Un brano che, come ricordato dagli autori del programma, porta con sé un carico storico immenso, legato alla memoria di Robert Kennedy, e che i tre artisti hanno saputo rivestire di una solennità contemporanea.

Per chi cerca invece ritmo e festa, non mancherà il medley iconico di Paola e Chiara, simbolo di una “reunion” che ha fatto ballare l’Ariston e l’Italia intera, oltre all’energia urban di Rocco Hunt e Clementino con Yes I Know My Way.

A rendere speciale questa serata non saranno solo i video delle esibizioni, ma i contributi inediti di chi quella magia l’ha vissuta in prima persona. Tra gli ospiti che arricchiranno il racconto con aneddoti e retroscena troveremo nomi del calibro di Al Bano, Patty Pravo, Nina Zilli e Malika Ayane. Persino figure trasversali come Leo Gassmann e l’immancabile Topo Gigio porteranno il loro punto di vista su questo speciale dedicato alle cover.

Il successo di pubblico della prima puntata (quasi 2 milioni di spettatori e il 13,4% di share) dimostra quanto gli italiani abbiano ancora voglia di Sanremo, anche mesi dopo la chiusura del sipario. È la conferma che quando la qualità della musica si sposa con una serata garbata e calorosa, il risultato è una serata di televisione che sa di casa. Appuntamento dunque a stasera, ore 21.40 su Rai1: preparate i fazzoletti e alzate il volume.