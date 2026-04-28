Carlo Conti sfida Maria De Filippi: la novità che cambia il sabato sera

IPA Carlo Conti e Maria De Filippi

Una settimana di cambiamenti per la prima serata di Rai1, con una modifica di palinsesto che porta inevitabilmente a uno scontro diretto con la concorrenza. L’occasione è la giornata di sabato 2 maggio, in cui i telespettatori abituati al sabato sera della rete ammiraglia Rai si troveranno di fronte a una proposta diversa dal solito. Una scelta dettata da motivazioni precise, e che vede Carlo Conti con la sua squadra di Dalla Strada al Palco sfidare a viso aperto la Regina indiscussa del Prime Time del sabato Mediaset, Maria De Filippi. E non è un caso che a parlarne sia stato proprio il conduttore.

Carlo Conti, Dalla Strada al Palco si sposta al sabato sera

A svelare il rimescolamento delle carte è stato Carlo Conti in persona, intervenuto come ospite nel corso di Deejay Chiama Italia. Ai microfoni di Linus e Nicola Savino, il conduttore ha confermato che il suo Dalla Strada al Palco – show che di norma occupa la prima serata del venerdì – eccezionalmente si sposta al sabato per una sola puntata. Il motivo? Una scelta di rispetto, quasi più che di palinsesto: il 1° Maggio, come da tradizione per la Festa dei Lavoratori, va in onda il Concertone trasmesso su Rai3, e a Viale Mazzini si è preferito non sovrapporre le due offerte.

Una decisione che, però, ha un peso non indifferente. Il programma con Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero alla giuria, infatti, si piazza così nello slot più complesso della settimana, quello che vede su Canale 5 la nuova puntata del Serale di Amici, ormai prossimo alla sua conclusione. Una sfida tutt’altro che semplice, considerando che il talent di Maria De Filippi ha il suo zoccolo duro di fedelissimi.

Salta Milleunacover Sanremo

A pagare un piccolo dazio organizzativo è invece Milleunacover Sanremo, lo Speciale che lo stesso Conti dovrebbe condurre per ripercorrere le cover più memorabili della storia del Festival. La trasmissione era prevista proprio per sabato 2 maggio, ma slitterà presumibilmente di una settimana. Lo spazio coperto per una sera da Dalla Strada al Palco è quello che, fino a sabato scorso, era stato occupato da Canzonissima, il varietà che ha segnato il ritorno su Rai1 dello storico titolo grazie alla guida di Milly Carlucci (e che è stato riconfermato per l’anno prossimo).

Per il resto, il sabato sera di Rai1 si appresta a vivere settimane di riassestamento (sabato 16 è anche prevista la finale dell’Eurovision Song Contest), con Conti chiamato a giocare una sfida tutt’altro che scontata contro la corazzata di Cologno Monzese, ma di certo interessante, soprattutto se si mettono a confronto i dati di ascolto dei programmi, che ci dicono qualcosa su cosa possiamo aspettarci. Dalla Strada al Palco arriva dalla vittoria di venerdì 24 aprile, quando con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori si è portato a casa la prima serata.

Ma il sabato è un sempre stato un nodo gordiano per la Rai, e Carlo Conti lo sa bene. L’ultima puntata del Serale di Amici, quella del 25 aprile, ha sfiorato i 3 milioni di spettatori; nello stesso slot la finale di Canzonissima si è fermata a quota 2.155.000.