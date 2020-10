Chi sono Ginevra, Lucrezia e Flaminia, le sorelle di Elettra Lamborghini

editato in: da

Ginevra, Lucrezia e Flaminia sono le sorelle di Elettra Lamborghini. Bellissime, di successo e molto riservate, sono spesso comparse sul profilo Instagram dell’ereditiera. In particolare le gemelle Lucrezia e Flaminia sono state scelte come testimoni di nozze da Elettra. In occasione del matrimonio con Afrojack, la Lamborghini ha voluto accanto a sé le sorelle minori, mentre Ginevra ha fatto sapere che non sarà presente alla cerimonia.

Classe 1999, Lucrezia e Flaminia sono le piccole di casa Lamborghini, frutto dell’amore fra Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo. More e con gli occhi chiari, hanno sempre avuto un legame molto speciale con Elettra. Flaminia si è diplomata al liceo artistico, mentre Lucrezia ha annunciato di essersi iscritta all’Università di Bologna. I fan della cantante hanno imparato a conoscerle grazie a Tik Tok e ad alcuni video molto divertenti realizzati dalle tre sorelle.

Classe 1994, Elettra ha anche un fratello maggiore, Ferruccio, che fa il pilota, e una sorella maggiore, Ginevra. Quest’ultima ha una passione per la musica proprio come lei. Biondissime e con una laurea in Marketing di Moda, lavora presso il comparto creativo dell’azienda di famiglia. Negli anni però ha coltivato la passione per il canto e di recente ha pubblicato il suo primo singolo, Scorzese. Rispondendo a una domanda su Instagram, Ginevra ha annunciato che non sarà presente alle nozze della sorella, senza specificare il motivo di questa scelta.

Ginevra, Lucrezia e Flaminia sono legatissime alla loro mamma, Luisa Peterlongo. Proprio come Elettra Lamborghini che ha creato negli anni un ottimo rapporto con lei. “L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura – aveva raccontato Luisa qualche tempo fa al settimanale Gente -. Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un’anima pura”.

“Con mia figlia ho sempre condiviso tutto – aveva confessato -. La accompagnai anche a farsi fare il suo primo tatuaggio. Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo. Non sono stata contentissima ma certe cose sono spesso dettate dalla follia giovanile ed Elettra mi ha detto di volerli cancellare. Non tutti, ma molti”.