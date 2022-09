“GF Vip 7”, svelato il cast. Signorini battuto sul tempo

Fonte: IPA Carolina Marconi

I buoni propositi di Alfonso Signorini sono sfumati. Il conduttore del GF Vip aveva promesso di mantenere un alone di mistero sull’intero cast scelto per il reality, lasciando però qualche indizio qua e là che potesse riempire il vuoto prima dell’inizio dello show. A rompere tutti gli indugi è stato però davidemaggio.it, che ha rivelato in anteprima tutti i concorrenti della nuova edizione del programma, al via dal 19 settembre.

GF Vip, il cast della settima edizione

23 nomi, diversi, eterogenei. Per certi versi inaspettati, se rivolgiamo lo sguardo verso le edizioni precedenti e se un po’ abbiamo imparato a capire la strategia messa in atto dal conduttore. Tra questi, compaiono chiaramente quelli già ufficiali – Giovanni Ciacci e Wilma Goich – ma se ne aggiungono altrettanti inaspettati.

Parliamo ad esempio di Attilio Romita, conduttore storico del TG1, il cui nome era trapelato nelle settimane precedenti a questa indiscrezione che ha il sapore di una conferma, oppure di Charlie Gnocchi, certamente lontano dal mondo del Grande Fratello Vip.

Diventa invece una certezza granitica il nome di Pamela Prati, dato come sicuro da Gabriele Parpiglia in un’intervista estiva a R101, e quello di Antonino Spinalbese. Partecipazione di certo controversa, questa, visto il passato (e il presente) che lo lega a Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la sua unica figlia Luna Marì. Sembra infatti che la showgirl argentina non abbia digerito la notizia dell’imminente ingresso del suo ex nel loft di Cinecittà, intimandogli addirittura di non nominare la bambina.

I nomi dei concorrenti del GF Vip 7

Con Giovanni Ciacci e Wilma Goich in cima alla lista, il cast de Grande Fratello Vip ha decisamente preso forma. Accanto ai nomi più conosciuti del mondo dello spettacolo e della televisione, Alfonso Signorini ne ha scelti altrettanti più vicini alla Generazione Z, quella che intende conquistare. Prendiamo ad esempio George Ciupilan, tiktoker noto per aver partecipato al reality Il Collegio, oppure Sofia Giaele De Donà, influencer e conosciuta per aver preso parte a Ti Spedisco in Convento.

Sulla falsariga di quanto proposto dall’ultima edizione di Isola dei Famosi, poi, anche il GF Vip ha deciso di puntare sugli ex. È il caso di Daniele Del Moro, già nella Casa nel 2016 con Barbara D’Urso, o di Carolina Marconi. Concorrente delle prime edizioni del reality, entra in gioco per darsi una nuova opportunità e per raccontare i mesi trascorsi a combattere contro un tumore al seno.