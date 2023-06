Loredana Lecciso: ‘no’ al GF Vip per un insolito motivo

Loredana Lecciso è un personaggio dalle grandi potenzialità televisive: diretta, tagliente e autoironica sarebbe un perfetto concorrente da reality. Lo sa bene Alfono Signorini, che da grande professionista qual è, ha chiesto più volte alla compagna di Al Bano di essere una concorrente del suo GF Vip. L’ invito, tuttavia, è stato ripetutamente declinato da Loredana, che in una recente intervista ha motivato anche il suo ‘no’: il rifiuto non è legato a questioni di cachet o ad antipatie personali nei confronti dell’ex direttore di Chi, bensì ad un insolito limite che la soubrette ha candidamente ammesso di avere.

Perché Loredana Lecciso ha rifiutato il GF

Sono lontani i tempi in cui Loredana Lecciso, spesso accanto alla sorella gemella Raffaella, riempiva i palinsesti del piccolo schermo. Negli ultimi anni la bella showgirl ha molto diradato le sue apparizioni, ma il grande pubblico non l’ha certo dimenticata. Non l’ha dimenticata neppure Alfono Signorini, che l’ha più volte invitata ad entrare nel cast del suo GF Vip. Sempre, tuttavia, con scarsi risultati.

Nonostante i ‘no’ della showgirl leccese negli scorsi anni, l’ex direttore di Chi ha provato anche di recente ad offrirle un ruolo nella sua trasmissione. Ma, per l’ennesima volta, Loredana ha declinato. A spiegare i motivi del rifiuto, è stata proprio la diretta interessata in una recente intervista a Visto, occasione in cui ha dato prova di grande sincerità.

I timori della compagna di Al Bano sono legati all’eccessiva esposizione del reality, che la costringerebbe a fare i conti con le sue insicurezze: “Seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza. Il motivo è un limite estetico“. Insomma, Loredana non si sentirebbe a suo agio nel mostrarsi al pubblico per 24 ore al giorno, inclusi i momenti in cui non sarebbe vestita o truccata come le piacerebbe. Un problema comune a molte donne, che la Lecciso ha ammesso con grande coraggio.

La nuova edizione del GF

Una cosa è certa: con o senza Loredana Lecciso la nuova edizione del GF avrà inizio il prossimo autunno, ma con molte novità. Se al timone è stato confermato Alfonso Signorini, lo stesso non si può dire per le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che saranno sostituite. I cambiamenti più importanti, tuttavia, riguarderanno il cast.

Come spiegato dallo stesso padrone di casa, infatti, a varcare la celebre porta rossa non saranno solo personaggi famosi: secondo alcune indiscrezioni entreranno nella casa ben 20 concorrenti, tra cui 12 VIP e 8 NIP, ovvero persone comuni. Un ritorno al passato in parte voluto da Pier Silvio Berlusconi, che non ha molto apprezzato la deriva trash (e spesso diseducativa) presa dallo show nelle ultime edizioni.

Se da un lato si conoscono i nomi di alcuni VIP che hanno sostenuto il provino, dall’altro aleggia il mistero sulle persone non famose che potrebbero entrare nel cast. La produzione sarebbe comunque alla ricerca di figure che abbiano delle belle storie da raccontare, portando così messaggi positivi al pubblico di Canale 5. Che, soprattutto dopo il caso Bellavia e le continue liti registrate nell’ultima edizione, ne ha davvero un gran bisogno.