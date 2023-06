Gf Vip: tutti i vip che hanno già fatto il provino

Fonte: Ansa Alfonso Signorini al Gf Vip

C’è la fila per entrare nella casa più spiata d’Italia. La prossima edizione del Grande Fratello Vip, l’ottava, partirà da settembre e arrivano ormai le prime indiscrezioni sui prossimi vipponi. Ci si chiede chi saranno le star che popoleranno il loft di Cinecittà per i prossimi mesi. Le indiscrezioni abbondano, ma sono ormai dati per certi coloro che, ad entrare al Gf, ci hanno per lo meno provato. Tutte le star, più o meno note, che hanno già sostenuto il provino presso gli studi Mediaset e il nome del primo concorrente (quasi) ufficiale.

Chi è in lista per entrare al Gf Vip 8

Chi, secondo il profilo Instagram esperto di rumors Pipol, è ormai a un passo dalla firma del contratto per partecipare al Gf Vip 8 è la giornalista Annalisa Chirico. Potrebbe essere l’opinionista esperta di politica e tematiche sociali, dunque, il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del reality show, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini.

“Stiamo cercando nuove storie da raccontare. Ho notato il tuo profilo social e vorrei conoscerti meglio. Se sei interessata scrivici alla mail lasciandoci un tuo recapito telefonico per essere ricontattata”: questo, stando a quanto riporta Fanpage, è il messaggio ricevuto su Instagram da Shinhaiu Ventura, influencer italo giapponese da quasi 250mila follower, contattata dalla redazione del programma come possibile candidata per l’imminente nuova edizione.

Continua a tornare a galla il nome di Brenda Asnicar, attrice e cantante argentina considerata tra i papabili concorrenti ormai da un paio d’anni. Ancora, web ed esperti di gossip fanno i nomi di Viola Valentino, pop star icona degli anni ’80 passata alla storia per l’hit Comprami, oggi 73 anni. Tra i provinati anche Niccolò Centioni, l’attore che interpretava il piccolo Rudi nella popolare fiction de I Cesaroni. Tutti e tre i vip provano da anni a entrare nella casa del Gf, chissà se quest’anno raggiungeranno l’obiettivo.

Per finire, pare si siano già mossi per avere l’opportunità di aggiudicarsi il tanto agognato titolo di vipponi anche Gianluca Benincasa, che l’anno scorso al Gf ci è passato in quanto ex di Antonella Fiordelisi. La madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, che con la figlia aveva già partecipato a Pechino Express e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Gf Vip 8: novità anche per gli opinionisti

Volti nuovi negli studi del Grande Fratello Vip potrebbero arrivare anche nel ruolo di opinionisti. Controversa è la partecipazione di Orietta Berti, che sembra non è esser stata riconfermata, seppur il suo contratto con Mediaset preveda un altro anno di partecipazione al programma. Peccato.

Al suo posto, ipotizza Dagospia, sarebbero esser stati presi in considerazione il Principe Emanuele Filiberto, prezzemolo della televisione italiana che torna sempre non importa quante volte venga allontanato. Imperdibile sarebbe invece la partecipazione come commentatore di Cristiano Malgioglio, che aveva già fatto scintille nell’edizione di cui fu uno tra i concorrenti. Molto richiesta da Mediaset sembra essere anche la mitica Amanda Lear che, però, costa troppo per le tasche della redazione. Bisognerà attendere. Al momento sono tutte indiscrezioni, nessuno dei sopracitati ha smentito né confermato nulla.