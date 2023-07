“GF Vip”, prime concorrenti approvate da Mediaset: sono due sorelle

Fonte: IPA Brigitta e Benedicta boccoli

Sono giorni di fuoco per Alfonso Signorini e per il futuro della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo i tanti “no” di Pier Silvio Berlusconi, che sta cercando di ripulire il programma dal trash degli anni passati, e alcune smentite da parte di possibili concorrenti.

“GF Vip”: chi sono le prime concorrenti

Secondo alcune indiscrezioni, le prime concorrenti a entrare nella casa più spiata di Italia sarebbero le due sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Biondissime e bellissime, le due attrici non sono nuove ai reality show. Oltre a moltissimi ruoli teatrali e televisivi, infatti, nel 2006 le Boccoli hanno partecipato a Reality Circus, il reality show di Canale 5 condotto dalla signora della tv Barbara D’Urso.

Pare che dopo il provino, le sorelle Boccoli sarebbero piaciute sia a Endemol che a Mediaset, accaparrandosi di fatto la reale possibilità di partecipare al reality.

“Stando a quanto risulta a TvBlog, Brigitta e Benedicta Boccoli si sarebbero sottoposte a provino per prendere parte al Grande Fratello Vip. A quanto pare, i due profili sarebbero graditi sia a Endemol Shine Italy, la società che produce la trasmissione, sia a Mediaset. Sarà fumata bianca?”. Racconta TvBlog.

Grande Fratello Vip 8: Ornella Muti e Claudia Gerini smentiscono

Quella delle sorelle Boccoli non è la prima indiscrezione sui nuovi concorrenti della stagione autunnale del reality che partirà l’11 settembre. Da sempre tra i programmi Mediaset più amati, il GF fa sempre molto parlare di sé, tra indiscrezioni, anticipazioni e grandi smentite.

La partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini fa gola a molti, ma non a tutti.

È il caso di Ornella Muti e Claudia Gerini: due grandissimi nomi dello spettacolo italiano che pareva dovessero prendere parte al reality. Entrambe, però, hanno smentito la loro partecipazione con toni più o meno duri.

“Faccio l’artista non il trash. Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello.” Ha dichiarato la Muti ad Adnkronos.

Claudia Gerini, invece, ha negato la sua in modo più diplomatico. L’attrice ha detto di sentirsi molto lusingata, ma non pronta a stare lontana per così tanto tempo dalla sua famiglia, soprattutto avendo altri progetti in programma per i prossimi mesi.

GF Vip: un nuovo taglio al programma?

Dopo il grande lutto Mediaset causato dalla perdita di Silvio Berlusconi e dai grandi stravolgimenti del palinsesto, forse ora Pier Silvio sente il bisogno di trovare un nuovo taglio anche per il seguitissimo reality di Canale 5. La scelta dei concorrenti è sempre difficile e molto seguita dai fan, pronti ad affezionarsi alle storie e alle dinamiche della casa di Cinecittà spiata ormai da anni 24 ore su 24.

Alfonso Signorini si trova quindi davanti a una sfida importantissima e per niente facile: trovare i concorrenti giusti che ripuliscano il programma dal “trash” e che siano apprezzati dalla rete e dai numerosi fan che seguono lo show dalla sua nascita.

Non resta che aspettare di capire chi saranno i nomi che accompagneranno Brigitta e Benedicta Boccoli in quest’avventura a partire dall’11 settembre.