“GF Vip”, Pier Silvio Berlusconi non perdona: primi concorrenti bocciati

Fervono i preparativi per la nuova edizione del GF Vip, che quest’anno ospiterà anche i “non famosi”. Dopo settimane di indiscrezioni lo ha confermato lo stesso Alfonso Signorini, ancora una volta al timone del reality show seppur a qualche condizione. Quelle dettate dall’editore Pier Silvio Berlusconi che non ha mai nascosto la volontà di dare una nuova immagine a un programma che, a suo dire, avrebbe preso una deriva fin troppo “trash”. E ciò fa eco alla decisione in merito alla prima lista di potenziali concorrenti presentati dagli autori, bocciata senza se e senza ma. L’amministratore delegato di Mediaset non ha intenzione di mollare la presa.

Pier Silvio Berlusconi boccia i primi concorrenti del reality

L’amministratore delegato di Mediaset stavolta non perdona. Già nella precedente edizione – che di momenti “flop” ne ha collezionati parecchi – era entrato a gamba tesa nelle scelte di Alfonso Signorini e degli autori del GF Vip, lasciando intendere che nulla sarebbe stato come prima.

Lo ha ribadito anche alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024: “Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”.

Perché se è vero che un reality show è un programma di intrattenimento che deve divertire e non per forza lasciarsi andare a riflessioni altisonanti, d’altro canto è altrettanto giusto che sia uno specchio del reale il più corretto possibile, non una fiera della parolaccia e della volgarità. Berlusconi ha fortemente richiesto un cambio di rotta – anzi, lo ha proprio preteso – e sembra proprio che il suo zampino stia già mietendo “vittime” durante le prime selezioni del cast. In fondo il GF Vip (ma anche Nip) prenderà il via il prossimo 11 settembre e il tempo stringe.

“Fonti beninformate assicurano a FqMagazine – si legge sul giornale in questione – che la prima lista proposta dagli autori del programma è arrivata sulla scrivania di Pier Silvio Berlusconi ed è stata bocciata in toto“.

“GF Vip”, i nomi esclusi dalla lista di Signorini

È vero che in queste settimane se ne sono dette di cotte e di crude a proposito del GF Vip di Alfonso Signorini, al punto da spingerlo a commentare – seppur a modo suo – tutte queste indiscrezioni mai confermate (né smentite). Una su tutte quella sull’entrata in scena di Paola Barale nelle vesti di opinionista, cosa che sembra alquanto improbabile visti i trascorsi “burrascosi” tra i due.

Stavolta però le voci sembrano più che plausibili. “Tra coloro che non varcheranno la porta rossa – si legge ancora su FqMagazine – risultano i nomi di Justine Mattera, nota per il suo matrimonio con Paolo Limiti. Proposto, come rivelato dal sempre beninformato Dagospia, anche l’ex parlamentare Antonio Razzi. Tra i ‘bocciati’ anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, già concorrenti in coppia a L’Isola dei Famosi. L’ad Mediaset ha risposto ‘no grazie’ a questi quattro nomi e all’intera lista. Gli autori dovranno sforzarsi di più. È cambiato il vento”.