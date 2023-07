Novità al “GF Vip”, Alfonso Signorini mette a tacere le ultime indiscrezioni

“Quante se ne leggono…”, ha scritto Alfonso Signorini su Instagram in uno dei suoi rari “moti di protesta” contro le indiscrezioni che aleggiano sul suo programma. Parliamo naturalmente del GF Vip sul quale, da quando si è conclusa l’ultima mastodontica edizione – la più lunga di sempre -, se ne dicono davvero di cotte e di crude. Stavolta il conduttore del reality show ha fatto un’eccezione, sbilanciandosi su alcune novità e commentando in modo velato le voci sul nuovo cast di opinionisti.

“GF Vip”, Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo le indiscrezioni

Alfonso Signorini non è solito rispondere ai rumors in merito al suo reality show, a meno che non decida volutamente di rivelare qualche chicca succosa. Del nuovo GF Vip (o Nip) al momento si sa davvero poco, ma non sono mancate le indiscrezioni che nelle ultime ore, anzi, si sono moltiplicate. Uno dei punti focali della questione è: chi saranno i nuovi opinionisti?

Non è così assurdo pensare che quelle poche, enigmatiche parole condivise sul suo profilo Instagram si riferiscano proprio alle voci – mai confermate – sul nuovo cast di concorrenti, ma soprattutto sui nuovi volti che lo affiancheranno nello studio del reality show. Di Sonia Bruganelli ormai è certo che si dedicherà ad altro, mentre di Orietta Berti se ne sono dette molte, come il fatto che Signorini non avrebbe apprezzato la sua linea “diplomatica” e poco battagliera (qualità che, in verità, sono proprio quelle auspicate da Pier Silvio Berlusconi). E nei reality si sa che la lite è il moto di tutto.

In ultimo, c’è chi ha già tirato fuori dal cilindro nomi e cognomi delle possibili sostitute o sostituti. Si è parlato di Emanuele Filiberto di Savoia e di Amanda Lear, ma anche di Paola Barale al posto della Berti (come sostiene Alberto Dandolo) e di un nome avanzato da Giuseppe Candela, che ha parlato del ritorno – seppur in nuove vesti – di un volto già noto al GF Vip: Katia Ricciarelli. Ipotesi, quest’ultima, che non è affatto piaciuta ai fan del programma.

Quella enorme sequela di “Bla Bla Bla” che ha fatto capolino sul profilo Instagram di Signorini sembra una bacchettata, per mettere a tacere una volta e per tutte queste indiscrezioni. Ma sarà davvero così?

Il nuovo GF “Mix” con Vip e Nip, la conferma di Signorini

Al momento di certezze sul nuovo GF Vip ne abbiamo pochissime, ma qualche conferma c’è ed è arrivata direttamente dal conduttore. In un’intervista a Turchesando, programma condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, Signorini ha escluso categoricamente che la nuova edizione del reality sarà lunga come la precedente: “Cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con tale gioia così finalmente potrò anche io avere dei rimi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente… Sai, uno stato di gravità permanente! Devo recuperare!”.

Ma c’è di più perché, a quanto pare, il reality show adotterà sul serio la nuova formula che mescola volti noti dello spettacolo e persone comuni: “Avremo un’edizione mix tra Vip, che saranno ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social”. Non ci resta che attendere ulteriori news.