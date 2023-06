“GF Vip/Nip”, le novità della nuova edizione: il volere di Pier Silvio Berlusconi

Si sta concretizzando sempre di più il volere di Pier Silvio Berlusconi di rivoluzionare il Grande Fratello. Il reality show di punta di Mediaset nelle scorse due edizioni non ha convinto pienamente il pubblico, in una corsa infinita verso il “trash”, aspetto problematico se ci si ferma a pensare alla durata del programma e ai risvolti potenzialmente dannosi per la televisione. I preparativi sono ormai in atto da settimane, e nuovi dettagli sono stati svelati. Come sarà la nuova edizione? Un mix tra Vip e Nip, con la promessa di aumentare la qualità.

GF Vip/Nip, tutte le novità sui concorrenti

Dopo aver condiviso i primi nomi che hanno fatto i provini per il Grande Fratello, ormai sappiamo che la volontà è di non puntare più solo sui Vip, ma di rivoluzionare un po’ il format. Una ventata di freschezza sul reality show è spesso stata chiesta dagli spettatori stessi, stanchi ormai delle dinamiche che si ripetono edizione dopo edizione. Così c’è il desiderio di un ritorno al passato: non si vuole investire su nomi altisonanti o blasonati, ma sulle storie, come riportato da Fanpage.

Ad avere aggiunto maggiori dettagli sul GF Vip/Nip 8 è stato Giuseppe Candela per Dagospia. Il numero di concorrenti attesi nella Casa più spiata d’Italia sono circa 20: otto sconosciuti, dodici vip. Quello che però colpisce è che gli autori sono anche alla ricerca di volti noti sui social, che magari hanno già un seguito e una (buona) storia da raccontare. Tra quote vip e storie, insomma, si preannuncia un’edizione davvero interessante.

Il volere di Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello

Al timone dell’ottava edizione del Grande Fratello naturalmente torna Alfonso Signorini: è stato proprio lui a svelare che la durata “monstre” del GF è stata fortemente voluta da Silvio Berlusconi. Tuttavia, il reality show è stato al centro di parecchie polemiche: la settima edizione non ha assolutamente convinto Pier Silvio Berlusconi, che è intervenuto più volte arrivando a “cancellare” il reality show. Alla base di tutto – così come è avvenuto anche per l’Isola dei Famosi – c’è il forte desiderio di diminuire nettamente il livello di trash, ma non solo.

Diversi atteggiamenti dei concorrenti non sono affatto piaciuti a Berlusconi, che ha chiesto maggiore contegno, rimproverando duramente qualsiasi atteggiamento volgare, maleducato o derivante dal bullismo. Ancora oggi, dobbiamo dirlo, nessuno ha dimenticato il Caso Marco Bellavia, tra i momenti flop del GF Vip 7, oltre a rientrare tra le pagine della televisione da dimenticare.

Le opinioniste del GF Vip/Nip 8

Sappiamo già che Sonia Bruganelli ha scelto di non tornare come opinionista nella prossima edizione del GF: lo ha confermato nella giornata del 26 giugno mediante il suo ufficio stampa. Nessuna incognita o mistero su Orietta Berti: per lei dovrebbe iniziare un’altra avventura, esattamente a Io canto, come coach, nel programma di Gerry Scotti. Chi vedremo nelle poltrone rosse? Per il momento c’è fermento (si è parlato anche di Emanuele Filiberto). Ma si “starebbe lavorando anche su una coppia al femminile”. Vedremo quali saranno le novità, ma, dobbiamo dirlo, siamo già curiosi.