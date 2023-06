Silvio Berlusconi, come ha cambiato il “GF Vip”: parla Signorini

In occasione dello Speciale TG5 su Silvio Berlusconi, sono stati in molti a prendere la parola per ricordare il fondatore e “papà” di Mediaset. Tra questi anche Alfonso Signorini, il conduttore del GF Vip, che ha svelato che è stato proprio lui a modificare la durata del reality show. Molti di noi, infatti, ricorderanno sicuramente le differenze con le scorse edizioni: rispetto al passato, oggi i Vip rimangono in Casa anche durante le festività, come il Natale o la Pasqua, su (forte) volere proprio di Berlusconi.

Silvio Berlusconi, il ricordo di Alfonso Signorini

Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano alle ore 9,30 del 12 giugno. Per onorarne la memoria, i palinsesti di Mediaset sono stati stravolti: il 13 giugno è andato in onda lo Speciale del TG5, condotto da Cesara Buonamici, con diversi volti della Rete che hanno scelto di ricordare l’apporto del “Cav” alla televisione. Uno degli interventi più intensi è stato quello di Alfonso Signorini, che ha raccontato un lato privato di Berlusconi, oltre a svelare un aneddoto importante sul GF Vip, reality show di punta di Mediaset da ormai decenni.

“Sono una delle tante persone a cui lui ha cambiato la vita, mi ha dato tantissimo. Oggi vi do un ricordo privato, uno che va al di là del suo ruolo imprenditoriale. Ho diviso con lui l’intimità della casa, della famiglia”, ha iniziato così il lungo ricordo di Berlusconi, parlando del loro rapporto, ma anche del suo volere per il GF Vip.

Chi ha inventato la durata “monstre” del GF Vip

Lo sappiamo: il GF Vip è una certezza del palinsesto Mediaset. Al netto dei desideri di Pier Silvio Berlusconi, che vuole puntare per la stagione televisiva 2023/2024 su un prodotto molto più elegante e meno trash, in realtà la durata del reality show non era un tempo così prolungata. E non è stato Pier Silvio a prendere questa decisione.

“Tanti dicono ‘la durata monstre del Grande Fratello Vip‘. Ma sapete chi l’ha inventata? L’ha inventata Silvio Berlusconi. Lui mi chiamava e mi diceva: ‘Guarda, questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio’. Io gli dicevo: ‘Presidente, come si fa ad andare avanti fino a luglio. Non si può’. E lui mi rispondeva: ‘No, no, no. Voi dovete continuare’. E glielo riferiva anche a Piersilvio”, ha rivelato Alfonso Signorini.

La cura di Silvio Berlusconi verso il GF Vip

Berlusconi non è stato solo un politico e un imprenditore: ha investito molto sui media, sulla comunicazione e sulla televisione. E, in effetti, Signorini ha mostrato il lato più dedito ai reality di Berlusconi, che ha sempre curato ogni dettaglio intervenendo anche in prima persona. “Ogni volta che ci fermavamo mi chiamava: ‘Ma è già finito il Grande Fratello‘?”.

Non solo, però, perché ha aggiunto un ulteriore retroscena, molto più personale: “Magari a me piace avere le cravatte un po’ più bizzarre, forti nei colori. Lui chiamava e diceva: “Dite ad Alfonso di mettere una cravatta più sobria. Sei su Canale 5, lui è una figura istituzionale. Curava anche questi dettagli”.