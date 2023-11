Avrebbe dovuto partecipare in qualità di ospite a Tv Talk, ma pare che Mediaset abbia bloccato tutto: Alfonso Signorini era atteso nella puntata dello show di Rai 3 di sabato 11 novembre per parlare della nuova edizione del Grande Fratello, ma la direzione della rete gli ha revocato l’autorizzazione, come raccontato dallo stesso Massimo Bernardini.

Alfonso Signorini, salta l’ospitata in Rai: Mediaset blocca tutto

La direzione “anti-trash” di Pier Silvio Berlusconi fa ancora parlare di sé: la puntata di sabato 11 novembre di Tv Talk è stata infatti incentrata sulla nuova edizione del Grande Fratello e ha affrontato il tema più discusso dell’anno, ovvero se il reality show sia stato davvero “ripulito” come desiderava Pier Silvio Berlusconi all’inizio della nuova stagione televisiva.

La puntata avrebbe dovuto vedere al centro del dibattito anche il conduttore della trasmissione Alfonso Signorini: peccato però che dopo un invito felicemente accettato Mediaset gli abbia revocato l’autorizzazione.

È stato proprio Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk, a svelare il retroscena: Signorini era stato infatti invitato a partecipare alla trasmissione e aveva accettato l’invito, ma proprio all’ultimo momento è arrivato il divieto della rete. “Per parlarne, in realtà, avevamo invitato Alfonso Signorini che aveva accettato di buon grado. Poi, giovedì sera tardi – ve lo devo raccontare – adducendo non precisate ragioni editoriali, la direzione di Mediaset gli ha revocato l’autorizzazione”.

E ha concluso dicendo: “Molto dispiaciuto Signorini, si è scusato, molto cortesemente con noi e noi lo facciamo, a nostra volta, con il pubblico a casa”. Sebbene Alfonso Signorini non abbia partecipato al dibattito, a Tv Talk si è comunque affrontato l’argomento “Grande Fratello”, e gli esperti non si sono certo risparmiati.

Se il critico Riccardo Bocca è stato durissimo nei confronti dello show, definendo Cesara Bonamici nel ruolo di opinionista “non pervenuta”, dall’altro Paolo Giordano ha espresso un giudizio meno tranchant: “Cesara è il messaggio lei stessa, non c’è bisogno di valutare ciò che dice; la sua presenza lì è il simbolo di una missione del GF, che non sarà breve. Il segnale di Bonamici è dare una direzione diversa, non è questione di meglio o peggio. Il cambiamento del GF è un percorso lungo, ora è ancora presto per valutarlo”.

Pier Silvio Berlusconi, le parole su Alfonso Signorini

Per il momento non è arrivata nessuna replica né dal conduttore né dalla direzione della rete (e non è detto che arriverà mai), ma solo qualche giorno fa Pier Silvio Berlusconi aveva espresso la sua opinione sul cambio di rotta dei programmi Mediaset, difendendo le sue scelte.

L’ad di Mediaset aveva richiesto un netto cambio di rotta per i suoi programmi di punta, soprattutto sul GF, la cui piega trash – in particolare della scorsa edizione – aveva fatto parecchio discutere. Pare però che gli sforzi di Alfonso Signorini siano stati apprezzati, tanto che Pier Silvio Berlusconi ai microfoni del Corriere della Sera si è detto “convintissimo e molto soddisfatto. Stavamo rischiando di andare oltre”. E ha aggiunto: “Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto”.