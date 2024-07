Grande Fratello, Alfonso Signorini perde Ronn Moss di Beautiful

Fervono i preparativi per la nuova edizione del reality show di Canale 5, che tornerà in onda come di consueto a settembre

Fonte: IPA/Getty Images Grande Fratello 2024: è saltata la partecipazione di Ronn Moss, il Ridge di Beautiful

Alfonso Signorini è al lavoro sul Grande Fratello 2024. Il cast sarà composto da personaggi noti e sconosciuti, come accaduto lo scorso anno dove attrici del calibro di Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares si sono interfacciate con perfetti sconosciuti. Per la nuova edizione del GF la produzione avrebbe puntato su un nome davvero eccellente, quello di Ronn Moss, alias Ridge di Beautiful, ma alla fine la trattativa sarebbe saltata.

Perché Ronn Moss di Beautiful non sarà al Grande Fratello 2024

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 non ci sarà Ronn Moss di Beautiful, che da qualche tempo vive in Italia. “Alfonso Signorini lavora alla nuova edizione del Grande Fratello che ancora una volta punterà sul mix Nip e Vip. – scrive Dagospia – Tra i concorrenti figurava fino a qualche giorno fa il mascellone Ronn Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L’operazione sembrava conclusa ma sarebbe saltata anche per ragioni di budget”. Probabile, dunque, che l’attore 72enne abbia chiesto un cachet troppo elevato per la produzione.

Al momento vige il massimo riserbo sulla prossima edizione del Grande Fratello. Nessun nome è stato ancora ufficializzato. Secondo le indiscrezioni, però, potrebbero varcare la Porta Rossa l’attrice e regista Vera Gemma e lo chef Federico Chimirri, ex concorrente di MasterChef ed ex fidanzato dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià. Sembra che Alfonso Signorini voglia nel cast pure alcuni vecchi concorrenti del reality show. Si è vociferato di Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione, e Margherita Zanatta.

Ma pare che il conduttore del Grande Fratello abbia puntato anche alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island dopo il grande successo riscosso nei mesi scorsi con il triangolo Mirko, Perla e Greta, tutti e tre reduci dal format prodotto da Maria De Filippi. Signorini avrebbe espresso un certo interesse per Lino Giuliano, il fidanzato di Alessia Pascarella.

Grande Fratello 2024: la richiesta di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, che da tempo sta portando avanti la sua rivoluzione a Mediaset, è stato chiaro sui casting: “La parola trash, che è tanto usata, non mi piace e non mi appartiene. Ho visto alcune puntate della scorsa edizione del Grande Fratello e ho ritenuto ci fossero degli eccessi. Il tutto si traduce nel fatto che non sceglieremo i concorrenti per fare casino ma perché hanno delle storie. Questa è la linea editoriale”.

La sua visione è stata ben compresa da Alfonso Signorini, che si ritrova a gestire un compito molto complesso. Il pubblico è attratto dal trash ma entro certi limiti. La violenza non è mai condonabile e l’eccessiva recita è sempre un autogol. Di certo non è facile individuare il giusto focus ogni anno per tanto tempo, per un numero così elevato di puntate poi.

Ciò che funziona oggi è l’effetto Temptation Island, che mescola trash, un po’ di finzione in stile Uomini e Donne e l’elemento verace che di tanto in tanto porta ad abbandonare il copione: “Il lavoro che è stato fatto sul Grande Fratello mi soddisfa. Il lavoro che è stato fatto sull’Isola dei Famosi, no”, ha precisato Pier Silvio.