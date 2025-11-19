Francesca Fagnani “bocciata” prende il sopravvento. Voto: 8
Accende la miccia e graffia più del solito: nella puntata del 18 novembre non si è proprio risparmiata. Francesca Fagnani, la nostra belva suprema, ha provato a scalfire la "Malgy" dietro Cristiano Malgioglio, ma le scintille non sono mancate con Eva Herzigova. Il momento migliore? Con Maria De Filippi, con cui si lascia andare a una risata più libera e vera, tornando indietro nel tempo e ricordando la bocciatura al catechismo. E sta iniziando a prendere il sopravvento nel vis a vis con la conduttrice Mediaset. Le nostre pagelle di Belve.