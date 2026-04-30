La campionessa olimpica Federica Brignone è stata ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, ma non ha dato il permesso di mandare in onda l’intervista

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IPA Francesca Fagnani e Federica Brignone

Tra gli ospiti più illustri di questa nuova stagione di Belve ci sarebbe dovuta essere Federica Brignone, la campionessa olimpica che ha tenuto alto, altissimo, il nome dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ci sarebbe dovuta essere e, in effetti, c’è stata, ma non la vedremo mai. A causa di qualche domanda fin troppo scomoda di Francesca Fagnani, Brignone e il suo staff hanno scelto di non firmare la liberatoria per la messa in onda dell’intervista già registrata.

Federica Brignone cancella l’intervista a Belve

È certo che, qualche settimana fa, Federica Brignone si è accomodata sullo scomodo sgabello di Belve. Per la trasmissione Rai, si è trattato della terza medaglia olimpica in studio, dopo Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e Filippo Magnini, tra gli ospiti delle stagioni passati. La storia di Federica Brignone è una di quelle in grado di appassionare il pubblico in modo viscerale: l’ascesa, la caduta, la rivincita da record.

La chiacchierata con Brignone, duplice medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali 2026, sarà stata decisamente più interessante di quella con la sconosciuta ai più Zeudi De Palma o con l’eccessivamente democristiano Sal Da Vinci, eppure il pubblico non avrà modo di ascoltarla. Già nei giorni scorsi Fanpage aveva rivelato che lo staff della sportiva, contrariato da alcune domande, aveva chiesto alcuni tagli e, dopo il rifiuto della redazione, ha infine scelto di non firmare la liberatoria per la messa in onda. Adesso si scopre il contenuto delle domande della discordia.

L’atleta non gradisce le domande su Sofia Goggia

È il settimanale Chi a rivelare i retroscena dell’intervista e, pur senza entrare nei dettagli, indica il motivo che ha portato Federica Brignone a tirarsi indietro. Ad aver infastidito la campionessa sarebbero state le domande che Francesca Fagnani le ha rivolto sul suo rapporto con Sofia Goggia, altra grande campionessa dello sci italiano, storica rivale in pista di Brignone.

Non è un segreto: Federica Brignone e Sofia Goggia non si piacciono. Si stimano e si rispettano sportivamente, si congratulano e gioiscono per le reciproche vittorie, ma non si siederanno mai allo stesso tavolino per fare due chiacchiere di fronte a un caffè. Non lo hanno mai nascosto. Faccia a faccia in un’antica intervista doppia, Brignone disse che “Sofia è arrogante e, se deve fare qualcosa per sé, gli altri non esistono”. La Goggia rispose: “Federica non mi piace, a volte… perché parla troppo”.

Le due tenaci campionesse non hanno mai nascosto l’antipatia reciproca, ma negli ultimi tempi hanno scelto di lasciarla sotto il tappeto. Niente più commenti l’una sull’altra, nessuna dichiarazione, se non quelle relative alle performance in pista. E sarà stata proprio la volontà di non oscurare le vittorie sportive con gossip da cronaca rosa che ha spinto Federica Brignone a rinunciare alla messa in onda della puntata di Belve. E chissà che l’anno prossimo Fagnani non si rifaccia invitando proprio Goggia…

Tutti i vip scappati da Francesca Fagnani

Federica Brignone non è la prima vip che sceglie di non firmare la liberatoria per la messa in onda della propria intervista a Belve. Prima di lei ci fu Elettra Lamborghini, che non si piacque nella sua prima intervista con Francesca Fagnani e ci ha riprovato quest’anno, restandone un’altra volta scontenta. Mentre Teo Mammuccari si alzò dalla sedia a pochi minuti dall’inizio della puntata, indispettito dal tono distaccato della conduttrice. Anche l’intervista alla prof di Amici Anna Pettinelli finì nel cestino, ma in questo caso la scelta fu della redazione, per motivi “di tempo televisivo” si dice.