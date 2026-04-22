Federica Brignone, prima foto sul red carpet con il fidanzato dopo il mistero sull’intervista a Belve

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federica Brignone e il fidanzato James Mbaye

Federica Brignone esce allo scoperto con il nuovo fidanzato James Mbaye, sfilando sul red carpet. Dopo settimane di indiscrezioni e poche dichiarazioni, la sportiva ha posato per le foto di rito insieme al compagno. La sua apparizione sul tappeto rosso ha alimentato nuovamente le indiscrezioni sul mistero legato all’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani.

Federica Brignone e il fidanzato James Mbaye: il primo red carpet di coppia

Federica Brignone e James Mbaye hanno preso parte ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport che si sono tenuti a Madrid. I due, elegantissimi e innamorati, hanno sfilato sul red carpet mano nella mano, sotto i flash dei fotografi. Si tratta della prima uscita di coppia che segna l’annuncio ufficiale della relazione di Federica con James.

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Nel corso della sua ultima intervista rilasciata a Verissimo, la sportiva aveva confidato di aver ritrovato la felicità grazie ad un nuovo amore. “La storia con Davide è finita – aveva detto, parlando della sua ultima relazione -. Ho un nuovo amore. Sono molto felice”. La sciatrice non aveva aggiunto altro, limitandosi ad affermare che il nuovo fidanzato non faceva parte del mondo dello sci. E alla domanda se sciasse aveva replicato con un sorriso: “Ci stiamo lavorando”.

Ex giocatore di basket cresciuto in Senegal, James Mbaye è modello che lavora fra l’Italia, la Turchia e la Germania. Classe 1990 era apparso già qualche tempo fa a Cortina con indosso un cappello tigrato, simbolo della sciatrice, alimentando i gossip.

Il mistero sull’intervista a Belve

Nel frattempo resta un mistero l’intervista rilasciata a Belve da Federica Brignone. Secondo alcune indiscrezioni la sciatrice si sarebbe seduta sul celebre sgabello di fronte a Francesca Fagnani, ma l’intervista non andrà mai in onda. Dietro la scelta della produzione dello show ci sarebbero alcune richieste di tagli da parte dello staff della campionessa. Cambiamenti che non sarebbero stati accolti e di conseguenza nessun vedrà l’intervista.

Non è la prima volta che alcune interviste di Belve vengono registrate per poi non andare in onda. Lo scorso anno l’ospitata di Anna Pettinelli era stata registrata, ma non era mai arrivata in tv. Inizialmente si era parlato di una “intervista noiosa”, poco dopo però a chiarire la situazione era stata proprio Francesca Fagnani.

“Avevo registrato quattro interviste il martedì precedente, ero andata lunghissima anche rispetto alla seconda serata con Nino Frassica – aveva chiarito lei -. Avrei finito alle 2 e ho dovuto sacrificare un’intervista. Con grande dispiacere è stata quella di Anna, garbata e carina come lo è lei”.

Nel 2022 invece Elettra Lamborghini non aveva firmato la liberatoria per mandare in onda la trasmissione. “Non avevo capito il gioco, non avevo mai visto il programma – aveva rivelato lei, ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan -. Pensavo fosse un’intervista normalissima. Alla fine non l’ho firmata, ma non so il motivo. Secondo me era venuta pure figa”.

Sempre ai microfoni di Cattelan, Francesca Fagnani aveva fornito la sua versione dei fatti: “Ci ha dato un grandissimo dolore perché era un’intervista molto divertente. Non credo non le siano piaciute le mie domande, piuttosto le sue risposte”, aveva detto.