Federica Brignone regina delle nevi e pure di cuori. Pare che la sciatrice, grande protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, abbia un nuovo amore. Il fortunato sarebbe James Mbaye, modello di origini senegalesi, avvistato a tifare per la campionessa accanto ai suoi genitori.

Federica Brignone e James Mbaye stanno insieme?

Alle Olimpiadi di Milano Cortina, mentre Federica Brignone stava scrivendo una leggendaria pagina dello sport italiano, un tifoso speciale seguiva ogni sua mossa, catturando l’attenzione di chi era presente.

Accanto alla famiglia della campionessa, per tutta la durata della gara, ci sarebbe stato infatti James Mbaye. Una presenza discreta, sorriso trattenuto e un cappello tigrato, simbolo ormai iconico della sciatrice de La Salle.

Secondo le ricostruzioni de Il Resto del Carlino, Mbaye avrebbe condiviso ogni istante delle competizioni della campionessa con i suoi parenti, vivendo con loro una grande emozione.

Da non sottovalutare, poi, gli indizi social di James, quelli che nell’era digitale raccontano più di qualsiasi comunicato. Panorami di Cortina pubblicati nelle ore della gara e contenuti dedicati alle imprese di Federica. Piccoli frammenti che, messi insieme, disegnano una presenza tutt’altro che casuale.

E quando la notizia è iniziata a circolare il modello ha deciso di rendere il suo profilo privato, onde evitare ulteriori invasioni di privacy e confermando di essere un uomo molto riservato. Proprio come la Brignone.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su questa nuova coppia ma neppure smentite. Un anno fa, quando è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Federica Brignone aveva parlato del suo compagno Davide. Uno sciatore come lei, conosciuto grazie al fratello e dopo la fine del legame con lo sciatore francese Nicolas Raffort, durato ben otto anni.

“Quando ci vediamo non parliamo sempre di sci, non c’è bisogno di dire sempre ho vinto, ho fatto questo ecc. Preferisco condividere con lui momenti belli, felici, di quotidianità. Sogno una famiglia come la mia. Ora non è il momento ma magari tra qualche anno si vedrà. Spero di essere fortunata”, aveva dichiarato.

Probabile che la relazione sia finita negli ultimi mesi e Federica abbia trovato un nuovo amore. Già lo scorso 5 dicembre Mbaye aveva pubblicato uno scatto di La Salle, il paese valdostano dove Federica è cresciuta.

E il suo volto compare anche nello spot della campagna Grana Padano che vede protagonista la sciatrice insieme a Sofia Goggia. Tante, troppe, coincidenze, che sembrano tradire un rapporto decisamente profondo.

Chi è James Mbaye

Alto un metro e novantasei, classe 1990 – la stessa età di Federica Brignone – James Mbaye ha una storia che attraversa sport e moda. Perché prima di essere un modello, il ragazzo è stato un grande sportivo.

Cresciuto in Senegal, aveva iniziato con il basket nelle giovanili di Rimini Bellaria, passando poi tra serie D e C. Un percorso fatto di allenamenti, trasferimenti, palestre e squadre – da Pino ad Affrico fino al Cus Firenze – interrotto da un infortunio che lo ha costretto a reinventarsi.

La svolta è arrivata con le passerelle. Oggi Mbaye lavora come modello tra Italia, Germania e Turchia, portando con sé un’identità cosmopolita che, a quanto pare, non avrebbe lasciato indifferente la Brignone.