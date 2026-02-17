Sanremo 2026, c’è anche Mara Venier. E Carlo Conti fa pressing su Federica Brignone

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier

Ci sarà anche Mara Venier al Festival di Sanremo 2026. Non seduta in platea come in passato bensì protagonista sul palco dell’Ariston, nella serata delle cover del venerdì. E intanto Carlo Conti starebbe facendo pressing su Federica Brignone dopo le straordinarie vittorie alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La campionessa era già stata ospite di Amadeus due anni fa e potrebbe presto tornare nella città dei fiori per fare il bis.

Cosa farà Mara Venier a Sanremo 2026

Mara Venier pronta a tornare al Festival di Sanremo per una partecipazione speciale nella serata delle cover.

Secondo un’indiscrezione riportata da Il Messaggero, la conduttrice affiancherà Ditonellapiaga e Tony Pitony nella puntata del 27 febbraio. Una delle più attese dell’intera kermesse musicale perché tradizionalmente dedicata alle riletture dei grandi successi della musica italiana e internazionale.

Per la padrona di casa di Domenica In si tratta di un ritorno in un contesto che conosce bene e che negli anni l’ha vista protagonista in diverse vesti, sempre accolta con grande affetto dal pubblico dell’Ariston.

La sua presenza promette di aggiungere un tocco di spettacolo e di complicità a un’esibizione che si preannuncia già tra le più curiose della serata.

L’incontro con Ditonellapiaga, artista tra le più originali della nuova scena pop, e con Tony Pitony accende l’attesa e la curiosità sul tipo di performance che verrà costruita per l’occasione.

La serata delle cover, del resto, è da sempre terreno di sperimentazione e di sorprese, e l’arrivo di Venier sembra confermare la volontà di puntare su momenti capaci di unire generazioni diverse nel segno dello spettacolo.

Nella stessa serata ci sarà Belen Rodriguez, che invece affiancherà il rapper Samurai Jay: per la soubrette argentina si tratta della sua quarta volta al Festival.

IPA

Carlo Conti vuole Federica Brignone a Sanremo 2026

Il cast di co-conduttori e co-conduttrici di Sanremo 2026 non sarebbe ancora concluso. A pochi giorni dall’inizio del Festival, Carlo Conti starebbe facendo di tutto per avere Federica Brignone accanto a lui.

L’invito, secondo alcuni rumors, sarebbe arrivato alla fresca campionessa olimpica di superG e gigante, capace di conquistare due ori ai Giochi di Milano Cortina 2026 a soli dieci mesi da un grave infortunio che aveva fatto temere per il prosieguo della sua attività agonistica. Sarebbe un omaggio naturale a una delle protagoniste dei Giochi, nell’evento televisivo più importante dell’anno.

Il direttore artistico e conduttore – affiancato da Laura Pausini – starebbe facendo di tutto per averla all’Ariston. Ma la risposta dell’azzurra è stata netta (per ora): “Io a Sanremo? No grazie, faccio la sciatrice”. Una chiusura legata anche alla richiesta, a quanto pare non gradita, di esibirsi in un numero canoro.

L’impressione è che però, esclusa l’ipotesi di cantare, una presenza celebrativa resti possibile. Anche perché la Brignone è già stata a Sanremo nel 2024, accolta da Amadeus e Marco Mengoni.

IPA

La campionessa valdostana si era concessa un siparietto rapido ma efficace il 6 febbraio, presentandosi con il casco da gara e ironizzando sulla celebre scalinata. Pochi minuti, attorno alle 23, incastonati tra una competizione e l’altra in una stagione che sarebbe poi risultata tra le più brillanti della sua carriera.

Ora, complice il successo di Milano Cortina, non è da meno. La Tigre di La Salle potrebbe dunque tornare nella kermesse in programma dal 24 al 28 febbraio? Chi vivrà vedrà.