Chi è Tony Pitony che canta la sigla di FantaSanremo 2026

Tony Pitony è performer che ha conquistato i social e ora firma la colonna sonora del FantaSanremo 2026

Identità celata, voce sicura e testi che, nel bene o nel male, riescono a farsi notare anche senza volerlo. Tony Pitony è una delle rivelazioni musicali di questo periodo: un artista che definire eccentrico è quasi un eufemismo e che, in pochissimo tempo, è riuscito a imporsi sui social e nella mente di molti ascoltatori.

Non è un caso che, per Sanremo 2026, la squadra del FantaSanremo abbia deciso di affidare proprio a lui la sigla del gioco più irriverente della kermesse.

Chi è Tony Pitony

Tony Pitony è un artista e performer che ha costruito il suo progetto partendo da un personaggio preciso: identità nascosta, maschera iconica ispirata a Elvis e un’estetica volutamente sopra le righe. La sua musica si muove tra pop ed elettronica, ma ridurla a una questione di genere sarebbe limitante. Più che canzoni, Pitony mette in scena vere e proprie performance dove ironia, provocazione e teatralità convivono senza chiedere il permesso.

I suoi testi sono espliciti, spesso divisivi, e giocano con il linguaggio del trash e della cultura pop contemporanea. Un approccio che gli ha permesso di farsi notare, costruire rapidamente una community online molto attiva e di imporsi come uno di quei nomi che, nel bene o nel male, finiscono per circolare soprattutto sui social.

Nel suo percorso c’è stato anche un passaggio televisivo: Tony Pitony ha partecipato a X Factor nel 2020, esibendosi con una versione decisamente personalizzata di Hallelujah.

La sua voce aveva convinto solo Mika, mentre gli altri giudici non lo scelsero per le fasi successive del talent. Un “no” che però non ha fermato il personaggio, ma ha contribuito a far crescere la sua leggenda sui social e oltre.

Tony Pitony protagonista della sigla di “FantaSanremo 2026”

Negli anni il FantaSanremo ci ha abituatə a sigle divertenti, spesso dissacranti, che si allontanano dai classici brani sanremesi.

Si è passati da C’è un tam tam degli Eugenio in Via Di Gioia nel 2023, a Official Anthem di Naska, fino al 2025, quando a prendere il timone della goliardia è stata Cristina D’Avena con Occhi di FantaSanremo.

Nel 2026 è proprio Tony Pitony a dare voce al gioco più irriverente legato alla kermesse. Il brano si intitola Scapezzolate, un chiaro richiamo a uno dei bonus più iconici che gli artisti sono chiamati a “conquistare” nel corso delle serate.

“Abbiamo conosciuto le sue canzoni e siamo rimasti subito incuriositi dal personaggio. Dopo aver assistito ad alcuni suoi concerti è scoccata la scintilla“, ha spiegato il team del FantaSanremo. “È nata una sintonia che si è concretizzata con la sigla e chissà che non possano nascere altre collaborazioni”.

“Scapezzolate”, il testo

Giochiamo al FantaSanremo

questa sera mi annoio di meno

grande scusa per star sul divano

con il telecomando in mano

giochiamo al FantaSanremo

giuro che non sarò blasfemo

Carlo Conti quest’anno è un modello

come i fiori, al sole è più bello

No, oh no, dov’è

dov’è, non c’è, non c’è, Tony Pitony

no, non si può dire orgogliosa e canto

bonus di là, malus di qua

cade dal palco, Bugo dov’è

ho speso già i cento Baudi

no total black, risse nel back

ma se voi scapezzolate

io godo

Giochiamo al FantaSanremo

questa sera lo tocco di meno

grande scusa per star sul divano

senza spid a portata di mano

giochiamo al FantaSanremo

Scherzo ragazzi… Buon Festival