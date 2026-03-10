Tony Pitony senza maschera, spunta una foto presunta e monta il caso sui social

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tony Pitony

Qual è il vero volto di Tony Pitony? Il cantante, ormai diventato famosissimo, da qualche ora è al centro di un vero e proprio caso social. Sul web infatti è spuntata una foto che mostra Tony senza maschera. Uno scatto che svelerebbe la sua identità, mettendo fine al mistero che teneva banco da mesi dopo che le canzoni dell’artista erano diventate virali.

La foto di Tony Pitony senza maschera

Non ci sono dubbi: questo è l’anno di Tony Pitony. Il misterioso cantante, dopo aver conquistato i social con i suoi brani, divenuti dei cult, è sbarcato a Sanremo 2026. L’artista – che indossa una caratteristica maschera per non farsi riconoscere – si è esibito all’Ariston nella serata cover insieme a Ditonellapiaga, portando la cantante al successo.

Se Tony Pitony ha dichiarato più volte di non voler svelare la sua vera identità, in tanti hanno cercato comunque di scoprire quale sia il volto che si nasconde sotto la maschera. E in questi giorni qualcuno sembra esserci riuscito. Alcuni utenti infatti hanno postato prima su X poi su Tik Tok uno scatto che mostrerebbe il viso dell’artista.

“Tony Pitony senza maschera, non ringraziatemi”, ha scritto un utente su X, dando il via ad una vera e propria bufera social che ha coinvolto anche Matteo Salvini. In tanti infatti hanno fatto notare quanto la faccia mostrata nella presunta foto di Tony Pitony senza maschera sia identica al politico.

La questione ha avuto una tale risonanza che lo stesso Salvini è intervenuto sulla vicenda. “Stop sending me this”, ha scritto, ossia”Smettete di mandarmi questa foto”, aggiungendo una emoji sorridente. Nessun commento invece da parte di Tony Pitony che non è intervenuto sulla vicenda, alimentando ancora di più il mistero.

Perché Tony Pitony indossa la maschera

Solo poco tempo fa Tony Pitony, ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, aveva parlato della sua scelta di indossare una maschera. Il cantante aveva rivelato di aver scelto di nascondere la sua identità per proteggersi da occhi indiscreti e dall’intrusione nella sua vita privata.

“Mi protegge dalle rotture di scatole – aveva svelato a BSMT -. Non sopporterei l’idea di andare al ristorante ed essere riconosciuto. A me non frega niente essere riconosciuto, voglio andare al ristorante e mangiare tranquillo”. In quell’occasione Tony Pitony aveva anche confessato di essere siciliano e di arrivare da Siracusa. “Sono di Siracusa, città inutile – aveva detto con una provocazione -. Città bellissima piena di storia ma un po’ vuota. Mi dà tranquillità, qualità sottovalutata oggi, perché c’è poco da fare”.

“Per contestualizzare Tony lo devi ascoltare dal vivo – aveva aggiunto l’artista -. Non mi reputo un cantante, ma un attore. Non è la canzone, non la parola. Per me la musica è una festa, è un rituale. Io sono lo zio brillo che durante la cena canta la canzone sporca e il mio pubblico è universitari, ragazzi non giovanissimi. Tutta gente educata che sa stare al gioco. Quando arrivo in una città cerco di connettere le persone più folli, più particolari e accade con naturalezza, come una calamita”.