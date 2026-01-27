Tony Pitony, il fenomeno che tutti vogliono. Ma che X Factor scartò

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Tony Pitony, o TonyPitony tutto attaccato, è l’artista cavallo pazzo del momento: trovare un biglietto per un suo concerto (affollatissimo di vip) è una impresa impossibile, ha firmato la sigla del Fantasanremo, ma nel 2020, quando partecipò alle audizioni di XF Italia si beccò tre no: da Manuel Agnelli, Emma ed Hell Raton, che lo guardarono come un marziano appena sbarcato sul pianeta Terra. L’unico che intravide in lui un preparatissimo musicista dietro la maschera – già allora si presentava con la parrucca di Elvis – fu Mika. Cantò una sua versione strampalata di Hallelujah e tra le facce shifate dei giudici, Mika pronosticò: “Lui canta molto bene, come se ti stessi inascondendo ma fossi un ‘professionale’ che ha lavorato tanto”. Manuel: “Sei diabolico Mika, solo che poi lo dobbiamo cuccare noi”. E Tony tornò a casa con i pitoni nel sacco.

A rivedere oggi quel video, con Tony che è al momento l’artista più ascoltato su Spotify e che, si scopre leggendo la sua bio, non solo ha studiato e fatto tantissima gavetta, ma è davvero un musicista con i contro attributi, ci rendiamo conto di quanto spesso anche i grandi professionisti (o professionali per dirla alla Mika) sbaglino. Manuel lo perdoniamo solo perché ci ha poi regalato i Maneskin, ma di Tony non avevano capito niente.

Chi è davvero Tony? Siracusano classe 1996, la sua musica è fatta di testi volgari e politicamente scorretti, i suoi live sono strampalati come il suo personaggio; un degno erede degli Skiantos e di Elio. Eppure, proprio come Elio, Tony ha grandi doti canore e grandissima preparazione (ha lavorato per anni come performer a Londra nei teatri del West End): un professionista cammuffato da Elvis, che gioca coi generi musicalii, tra jazz, disco, rap, elettronica e musica leggera, divertendosi e divertendo.

Di lui si legge “La sua musica fonde sonorità elettroniche, influenze visionarie del passato e testi che spaziano dal trash italiano all’antiproibizionismo”.

Lui si (auto)definisce come un “artista concettuale che si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli Anni ’60, le sonorità della musica elettronica, l’espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a convergere in un’estetica che esplora il fetish e l’antiproibizionismo”.

Le sue canzoni parlano da sole fin dal titolo: da Culo a Mi piacciono le nere, sono caratterizzate da un linguaggio volutamente e politicamente scorretto, ironia e teatralità. Provocano sapendo di provocare, con buona pace dei moralisti. D’altronde, come scrivono su Rolling Stone, “l’oscenità e le parolacce sono all’ordine della musica punk, nella trap o nell’hip-hop, quindi perché c’è da stupirsi se quello stesso registro viene trasferito sulla musica leggera?”

Tony non rilascia interviste, della sua vita si sa pochissimo, mantiene questo mistero che alimenta la curiosità sul personaggio, che pare davvero uscito da qualche fumetto. Non piace a tutti, fa incavolare molti, dalle femministe alle minoranze a tutti quelli che si fermano all’apparenza dei suoi testi volgari e provocatori. Forse solo se proviamo ad essere Mika, riusciamo a intravedere il genio.