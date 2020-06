Hell Raton, alias Manuel Zappadu: tutto sul nuovo giudice di X Factor

editato in: da

“Hell Raton chi?” Da quando martedì 9 giugno 2020 Alessandro Cattelan ha svelato in diretta i nomi dei nuovi giudici di X Factor 2020, questa domanda è diventata un tormentone sul web e sui social.

Perché se Emma è stato un “colpaccio” per il programma, e Mika e Agnelli due graditissimi ritorni, a giudicare dai commenti in rete, di Hell Raton, vero nome Manuel Zappadu, si sapeva davvero poco.

Giovanissimi, classe 1990, metà sardo e metà ecuadoregno, in realtà è un artista molto conosciuto nel settore hip hop, in quanto fautore del progetto rap di successo Machete, fondato con Salmo, Slait ed Enigma.

Machete è nato nel 2010 come “crew”, per poi divenire nel 2013 un’etichetta discografica (“Machete Empire Records”) di cui Manuel è CEO e direttore creativo.

Hell Raton o El Raton è nato ad Oblia il 14 maggio 1990. Suo padre è sardo mentre la madre è ecuadoriana, dai 3 agli 11 anni ha vissuto a Quito (capitale dell’Ecuador) per poi tornare ad Olbia.

Sul suo profilo Instagram, dopo l’ufficializzazione come nuovo giudice, ha scritto:

Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Spesso in quegli occhi rivedo il ragazzino che ero: appassionato, dedito e tenace. Oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno grazie a quella determinazione e alle guide che mi hanno accompagnato. Per questo non ho esitato a rispondere “presente!” quando mi è stato chiesto di aiutare i nuovi talenti a trovare la propria strada.

Di recente, nel 2019, Hell Raton è stato tra i protagonisti del Machete Mixtape 4, album che ha battuto ogni record piazzandosi per 8 settimane di fila al primo posto della classifica FIMI/GFK: la sua strofa in Gang, pezzo in cui duetta con Salmo anche dal vivo, è diventata virale sui social.

Nello stesso anno, Hell Raton ha fondato Machete Gaming, progetto in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima e che trova in Twitch una piattaforma ideale, anche per l’interazione con il pubblico: “Manuelito”, come lo chiamano anche i suoi amici, diventa presto un punto di riferimento per la community italiana del gaming.

Hell Raton è anche promotore anche di vari progetti benefici, che hanno avuto recente esempio nel Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19.