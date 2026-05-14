Annalisa e X Factor 2026, lei svela tutta la verità sul provino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Annalisa

Annalisa svela la verità sul presunto provino per X Factor 2026 e la scelta della produzione di non inserirla nella nuova stagione dello show Sky. Nei giorni scorsi infatti era circolata un’indiscrezione riguardo la prossima edizione del talent che vedeva la cantante pronta a prendere il posto di Achille Lauro. A fermarla però sarebbe stato un provino andato male che avrebbe spinto la produzione a optare per un altro candidato.

X Factor 2026, caccia al successore di Achille Lauro

La nuova edizione di X Factor sta per arrivare e i casting per trovare un degno successore di Achille Lauro sono già iniziati. Il cantante romano qualche settimana fa aveva annunciato la volontà di lasciare il programma dopo due edizioni fortunate.

“Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui – aveva spiegato su Instagram -. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto, la musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”.

L’artista romano in quell’occasione aveva anche ringraziato i suoi colleghi: “Grazie di cuore a X Factor per questi anni bellissimi – prosegue Achille Lauro – Ai miei amici Paola, Jake, Francesco, Manuel, Giorgia, ad Andrea Duilio e tutta Sky, al team Fremantle, a Marco Tabolini, a Paolo Costa, a Giacomo Carrera, Paolo Scarbaci e a tutta l’incredibile squadra che lavora dietro le quinte del programma. Grazie di cuore per tutto. Con infinita stima, amicizia e amore”.

Infine non aveva escluso un possibile ritorno: “È stato stupendo e come sempre cito il grande Califano, non escludo il ritorno. Ci vediamo negli stadi”.

Amatissimo dai fan della trasmissione, Achille Lauro lascia una sedia vuota in giuria che andrà riempita con un nome forte e importante. La produzione del programma lo sa bene, tanto che avrebbe già iniziato a realizzare i provini a diversi artisti. Il nome di chi prenderà posto accanto a Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia dunque resta un mistero.

Annalisa a X Factor 2026? Parla la cantante

Nei giorni scorsi si era parlato di un provino di Annalisa. Secondo il settimanale Chi, la cantante avrebbe preso parte ai casting per diventare nuovo giudice di X Factor 2026, ma sarebbe stata scartata. Al suo posto sarebbe stato scelto un giudice uomo.

La vicenda ha fatto molto rumore ed è stata commentata anche dall’artista. Annalisa infatti ha pubblicato un commento su X, spiegando di non aver partecipato a nessun provino: “Tra una notizia e l’altra, la verità è che non ho fatto provini”, ha scritto. Il toto nome per la successione di Achille Lauro dunque resta aperto e probabilmente scopriremo il nome del quarto giudice del talent solo nelle prossime settimane.