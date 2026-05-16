Quale siero viso usare in primavera? 12 formulazioni che svoltano la tua skincare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori sieri viso per la primavera da comprare

La primavera è arrivato ed è il momento di cambiare la skincare, puntando su prodotti leggeri e formulazioni idratanti, capaci di donare una pelle morbida, tonica e luminosa. I sieri viso da usare in primavera aiutano a levigare i pori, eliminano le macchie e i segni del tempo, ma soprattutto donano un incarnato e un glow favolosi.

Siero viso Medicube con DNA di salmone

Fra i sieri più venduti su Amazon e amatissimi dagli utenti (con oltre 14mila recensioni), c’è il siero viso Medicube. Un siero coreano che consente di migliorare l’aspetto della pelle, rendendola rimpolpata e luminosa. Dona un glow naturale ed elimina le imperfezioni grazie al PDRN, un derivato del DNA di salmone che favorisce il rinnovamento cellulare. Troviamo poi cinque tipi di peptidi, niacinamide, adenosina ed estratto di basilico sacro.

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Siero viso Florence con vitamina C

Studiato per la pelle del viso, del collo, del decollete e del contorno occhi, questo siero contiene vitamina C, vitamina E, acido ialuronico e niacinamide. Ha una texture leggera e una formula a rapido assorbimento, che aiuta a mantenere la pelle idratata, luminosa e morbida.

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Siero viso La Roche Posay Mela B3

Adatto a tutti i tipi di pelle, questo siero di La Roche Posay è super recensito e acquistato. La sua formula contiene melastyl e niacinamide, due ingredienti che aiutano a ridurre l’iperpigmentazione e a correggere le macchie scure. Il risultato è una pelle sana e uniforme. Per usarlo ti bastano due o tre gocce. Puoi utilizzarlo da solo oppure come base per il trucco.

Siero viso Garnier vitamina C anti-macchia

Illuminante e uniformante, il siero viso Garnier uniforma la grana della pelle ed elimina le macchie. Studiato per qualsiasi tipologia di pelle, ha una formula che si assorbe in fretta e che si adatta bene all’uso della protezione solare quotidiana. Oltre alla vitamina C, il prodotto è arricchito con niacinamide per uniformare l’incarnato e acido salicilico per stimolare il rinnovamento cellulare ed esfoliare.

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Siero viso Medicube con esosomi

Il siero viso Medicube è un vero e proprio trattamento anti-age e anti-macchia che imita l’effetto di tanti trattamenti di microneedling. Il suo segreto sta nelle micro spore che vengono estratte dalle spugne marine e donano un effetto liftante. La formulazione combina la tecnologia degli esosomi con ingredienti di altissima qualità per risultati che sono paragonabili a quelli di centri estetici. Gli esosomi sono nanoparticelle che contengono Dna, Rna, miRna, lipidi e proteine. Sono ottimi per contrastare i segni dell’invecchiamento, favorendo la produzione di collagene e aumentando l’elasticità.

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Siero viso La Roche Posay Hyalu B5

Con quattro tipi di acido ialuronico, il siero viso Hyalu B5 siero aiuta a combattere le rughe e la perdita di elasticità, eliminando colorito spento e segni di stanchezza. La formula contiene anche vitamina B5 che favorisce l’assorbimento del prodotto fino agli strati più profondi dell’epidermide.

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Siero viso L’Oréal Revitalift Filler

Amatissimo, recensito da migliaia di persone e considerato uno dei migliori prodotti per rapporto qualità-prezzo: il siero viso L’Oréal Revitalift Filler è un cult su Amazon. Dona idratazione e combatte le rughe, rendendo la pelle idratata e levigata, ma soprattutto riducendo i segni del tempo. Dopo una sola settimana di utilizzo ti accorgerai di avere una pelle più soda, tonica e piena.

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Siero viso Vichy Mineral 89

Un vero e proprio booster per il viso. Il siero viso Vichy Mineral 89 è un siero idratante in gel che permette di rimpolpare la pelle e idratarla al massimo. Rinforza e ripara la barriera cutanea, difendendo il viso da inquinamento, aggressioni ambientali e stress. La sua formula contiene acqua vulcanica di Vichy e acido ialuronico, ma anche 15 minerali essenziali che donano un aspetto luminoso e sano alla pelle.

The Ordinary Salicylic Acid

Se il tuo problema sono i pori del viso e le imperfezioni, quello che ti serve è il siero viso The Ordinary Salicylic Acid 2% Anhydrous Solution. Un prodotto che esfolia la pelle, levigando la texture non uniforme. L’azione esfoliante delicata consente di minimizzare i pori e donare luminosità.

Siero viso Anua

Anua Niacinamide 10% + TXA 4% Serum è un siero viso altamente schiarente, progettato per eliminare l’iperpigmentazione e migliora l’aspetto della pelle. Il siero agisce sulle macchie scure grazie ai suoi potenti ingredienti. Prima di tutto niacinamide al 10% che aiuta a ridurre la produzione di melanina, agendo sulle macchie esistenti e prevenendo la formazione di nuove. Troviamo poi l’arbutina al 2%, un ingrediente depigmentante naturale che aiuta a schiarire le macchie cutanee. Infine l’acido tranexamico al 4% inibisce l’attivazione dei melanociti che producono la melanina, pigmento che causa l’iperpigmentazione.

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Siero viso The Ordinary Argireline

The Ordinary Argireline Solution 10% è un siero viso peptidico leggero e a base d’acqua. Ma soprattutto un alleato perfetto per ridurre l’aspetto delle rughe profonde, regalando una pelle liscia, tonica e distesa. Agisce sulle linee del sorriso, su quelle della fronte e sulle cosiddette rughe a ventaglio, riempiendole ed eliminandole. Per ottenere un effetto immediato ti basterà applicare poche gocce sulla fronte e intorno agli occhi due volte al giorno prima di realizzare la skincare solita.

Siero viso Biodance con peptidi di collagene

Con una formula setosa e ad assorbimento rapido, il siero viso Biodance si assorbe all’istante e non unge, lasciando la pelle del viso morbidissima e levigata. Il prodotto è potenziato con 10 peptidi che aiutano a stimolare la naturale produzione di collagene ed elastina. Si tratta di una soluzione completa per minimizzare i pori, soprattutto nella zona T e sulle guance, idratando intensamente, rassodando e levigando.

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