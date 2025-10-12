Hanno tantissime recensioni e sono molto amati: questi sono i cinque prodotti su cui puntare per una pelle del viso al top

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Sieri viso, quali provare

La perfetta skincare parte da un’ottima detersione, per poi arrivare a creme, tonici, sieri e tutto ciò che può concorrere a farci sfoggiare un viso luminoso, bello e coccolato.

Ma quali sono i migliori prodotti da provare? Senza dubbio, uno dei parametri per scegliere quali sperimentare, è il giudizio di chi li ha utilizzati; quindi, puntare sui sieri più venduti su Amazon può essere una buona strategia per fare shopping mirato e per acquistare alleati beauty di alta qualità. Ancora di più se si tratta di prodotti amatissimi e con tante recensioni positive.

Questa è la lista dei sieri viso più venduti di ottobre, tra cui scegliere in base alle nostre esigenze.

Revitalift Filler di L’Oréal Paris

Partiamo con il siero Revitalift Filler di L’Oréal Paris. Perché ci piace? Perché è la risposta a tutte noi che vogliamo combattere le rughe: ci regala un’idratazione intesa e ha una formulazione che contiene due tipologie di acido ialuronico. I risultati che promette si vedono sulla pelle, che risulta levigata, idratata, tonica e con le rughe meno evidenti. Ne bastano poche gocce prima di stendere la crema.

Offerta Revitalift Filler di L'Oréal Paris Siero viso con due tipologie di acido ialuronico

C di Florence Bio Cosmesi

Nella lista dei più venduti c’è il siero C di Florence Bio Cosmesi, un prodotto molto valido che si può utilizzare su collo, viso, décolleté e contorno occhi. Contiene vitamina C, E, niacinamide, acido ialuronico a basso/medio peso molecolare, olio di jojoba e aloe vera. Tante le sue azioni di bellezza sulla nostra pelle. Infatti, illumina il viso e lo lascia fresco e nutrito, oltre a combattere le macchie. È perfetto perché si può usare su tutti i tipi di incarnato. Va agitato bene prima dell’uso.

First Spray Serum di d’Alba Piedmont

È ricco di antiossidanti, è ipoallergenico e ha tantissime recensioni, stiamo parlando di First Spray Serum di d’Alba Piedmont, una vera coccola per chi vuole idratare a lungo e rendere il viso più luminoso. Oltre a questo, migliora la texture della pelle e la rinfresca. Contiene estratto di tartufo bianco e tocoferolo (vitamina E). Si spruzza sulla pelle.

Hyalu B5 di La Roche Posay

Per chi vuole contrastare le rughe, ma anche la perdita di elasticità, il colorito spento e segni di stanchezza, la risposta arriva da Hyalu B5 di La Roche Posay. Questo siero contiene un mix di ingredienti favolosi, tra cui acido ialuronico, vitamina B5 e madecassoside. Obiettivo? Riparazione e rinnovamento della pelle, che risulta fresca e luminosa. Si picchietta qualche goccia di prodotto sul viso, mattino e sera.

Siero notte Revitalift Laser X3 di L’Oréal Paris

Contiene retinolo puro ultra-stabile e concentrato, ma anche acido ialuronico: stiamo parlando del siero notte anti-rughe Revitalift Laser X3 di L’Oréal Paris. Ci piace perché promette di ridurre tutte le rughe, anche quelle più profonde, e perché il suo utilizzo lascia una pelle levigata e idratata. Va abbinato all’uso (il mattino successivo) di una crema che contenga protezione solare.

Resta aggiornata sui migliori prodotti beauty, sugli acquisti da fare e su sconti e offerte: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.