Il siero anti-età più venduto, ora in versione giorno e notte, è tutto ciò che ti serve per prenderti cura della tua pelle

Fra i prodotti che non possono mancare nel tuo beautycase, ovunque tu sia, c’è senza dubbio il siero antirughe. Un prodotto rivoluzionario che consente di rimpolpare la pelle, eliminare i segni del tempo e le macchie, rendendola liscissima e priva di imperfezioni.

Sì, ma quali siero usare? Per scegliere quello giusto è importante valutare la lista degli ingredienti, ma anche le opinioni di chi l’ha già usato. Il siero più venduto su Amazon, amatissimo dagli utenti, è il L’Oréal Paris Revitalift Laser Tri-Peptidi, un siero anti-età rimpolpante che promette risultati immediati.

Oggi puoi trovarlo sia da usare la notte che il giorno, per una doppia azione, ad un prezzo super conveniente. Con le offerte di Amazon infatti paghi due sieri solamente 41,49 euro, con uno sconto del 18%. Un vero e proprio affare per prendersi cura della propria pelle spendendo pochissimo.

Adatto per tutti i tipi di pelle, il siero anti-età ha una formula arricchita con tre dermoattivi. Contiene infatti argireline e acido ialuronico che idratano in profondità e rimpolpano la pelle, ma anche vitamina C che illumina e uniforma l’incarnato.

Garantisce risultati rapidi e visibili in pochissimo tempo, rendendo da subito la pelle compatta e idratata. Riduce le rughe e tonifica in appena due settimane, regalando un viso luminoso e una pelle tonica.

Il siero notte di L’Oréal Paris è invece arricchito con retinolo, un potentissimo ingrediente anti-age. Aiuta a correggere i segni dell’età, agendo anche sulle rughe più profonde, lasciando la pelle morbida, rassodata e reidratata.

In un solo mese aiuta ad eliminare i segni del tempo e in appena 4 mesi elimina le rughe più profonde. Tutto grazie all’azione del retinolo, una sostanza con proprietà antiage, arricchita con glicerina, un emolliente e idratante.

Come si usa il siero antirughe

Ma la vera domanda è: come si mette sul viso il siero antirughe? Il metodo in cui viene applicato il prodotto è essenziale per potenziarne l’efficacia. Ogni siero, ovviamente, ha le sue indicazioni specifiche, ma ci sono regole che valgono per tutti.

Per prima cosa va utilizzato almeno una volta al giorno sulla pelle detersa, pulita e asciutta. Non esagerare con le quantità, basteranno poche gocce per avere ottimi risultati. Ricordati di stenderlo su viso, collo e sul décolleté. Quando va usato? Sempre dopo aver deterso il viso e usato il tonico e prima della crema. Andrà infatti a potenziare e completare i suoi effetti.

Per il siero viso giorno segui questi step. Prima detergi il viso, poi applica il tonico e posiziona sulle dita qualche goccia di prodotto. Picchietta sul viso, senza massaggiare, per favorire la circolazione e l’assorbimento. Attendi qualche secondo, poi usa gli altri prodotti.

Il siero notte, poiché è a base di retinolo, richiede alcune considerazioni in più. Anche in questo caso segui la stessa routine: detergi il viso, applica il tonico poi 3-4 gocce di siero. Evita sempre il contorno occhi e ricordati di usare la mattina dopo una protezione solare SPF 50.

