Questo siero dalla formula 3 in 1, che agisce di notte, è il rimedio anti age che tutte ci meritiamo

Un siero dalla formula 3 in 1 che agisce sulla pelle con un effetto anti age durante la notte? Si esiste, e lo trovate adesso in super sconto su Amazon

E se per garantirsi una pelle sana, luminosa e con un aspetto più giovane bastasse andare a dormire e lasciar trascorrere la notte? Beh, senza dubbio saremmo qui tutte ad aspettare la sera e il momento per mettersi sotto le coperte. Ma non prima di aver eseguito la propria skincare routine e di aver utilizzato un prodotto che agisce durante la notte e che vi dona un immediato effetto anti age. Un siero dalla formula 3 in 1 di L’Oreal Paris, Revitalift Laser, un concentrato di benessere e di ingredienti ad hoc che nutrono la pelle e che agiscono contro l’invecchiamento cutaneo mentre voi vi riposate e mentre la pelle è al massimo della sua capacità rigenerativa.

Cos’è il siero dalla formula 3 in 1 di L’Oreal Paris

Un siero viso a base di retinolo puro e che agisce durante la notte donando alla pelle un plus di benessere, levigandola, idratandola e riempiendo le rughe che risulteranno visibilmente ridotte, anche quelle profonde. Un prodotto che agisce in modo mirato per rimpolpare, rassodare e tonificare la pelle del viso, agendo come un potente anti age e garantendo alla cute un boost di ingredienti mirati che nutrano la pelle e che le donano un aspetto ringiovanito, godendo dei benefici del siero e della notte. Ma perché 3 in 1? Per la sua triplice azione sulla pelle:

correttiva;

rinnovatrice;

ricostituente.

Com’è composto il siero di Revitalift Laser di L’Oreal Paris

Un siero viso da provare e che è a base di retinolo puro ultra-stabile e concentrato, acido ialuronico e centella asiatica, che agiscono per rigenerare la pelle ogni notte. Una speciale formulazione che corregge e riduce in modo minuzioso le rughe, anche quelle più profonde, garantendo un risultato visibile davvero incredibile. Un siero viso che, inizia subito la sua azione anti age sulla pelle e che, in sole 16 settimane, vi farà ritrovare una pelle nuova, con i segni del tempo visibilmente ridotti e con un viso dall’aspetto più giovane.

Come si utilizza il siero 3 in 1 di L’Oreal Paris

Ma come si usa questo siero 3 in 1? Per usare nel modo corretto il siero di L’Oreal Paris occorre procedere con attenzione e in modo graduale, senza esagerare con la quantità ma utilizzandone solo poche gocce, 3 o 4, durante la vostra normale skincare, applicandolo dopo il tonico viso e prima della crema viso e contorno occhi.

Una volta risvegliate al mattino, poi, durante la cura delle pelle diurna, dovrete ricordarvi di usare una protezione solare con SPF 20, come ultimo step della skincare. Questo perché il retinolo agisce come fotosensibilizzante sulla cute, che avrà bisogno di maggior protezione.

In più, è bene utilizzare il siero Revitalift Laser solo per due notti durante la prima settimana e a notti alterne durante la seconda. Ma non tutti i giorni, proprio perché non si tratta di un siero “normale” ma di un prodotto mirato e dall’azione concentrata.

Un prodotto da provare approfittando del super sconto su Amazon, e che trasforma la pelle in poche settimane, donandole un aspetto radioso e levigato. E garantendo massimo benessere alla cute e un plus di benefici con azione mirata.

