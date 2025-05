Fonte: iStock Il primer siero con SPF 50+ è il prodotto da provare

È il “prodotto svolta” che aspettavamo per avere una pelle protetta e al tempo stesso levigata: si tratta del 2 in 1 Primer di Nivea Sun con spf 50 +: un siero versatile e multiuso, è la crema solare dal finish invisibile che si può utilizzare anche come base per il make-up. E la buona notizia è che si tratta di un prodotto favoloso per tutti i tipi di pelle.

Il prezzo è fenomenale, infatti grazie a uno sconto del 23% lo possiamo acquistare a soli 11,51 euro.

Offerta Nivea Sun Primer UV Serum Quotidiano Il prodotto che ti protegge dal sole e ti regala una pelle levigata

Proprio quello che serve per prendersi cura del proprio incarnato, grazie a una protezione solare elevata, e al tempo stesso per sfoggiare una pelle da sogno.

Primer e protezione, il prodotto tutto in uno

Basta applicare questa crema per ottenere due risultati con un solo gesto: si protegge e si leviga; infatti, il primer 2 in 1 della linea Nivea Sun ha un spf 50+ e dona una protezione elevata nei confronti di raggi Uva e Uvb, questo quindi permette di salvaguardare la pelle dal rischio dell’invecchiamento cutaneo precoce.

La pelle, inoltre, risulterà favolosa e uniforme, perché il primer diventa la base perfetta per chi desidera passare allo step successivo, ovvero quello del make-up. Si tratta di un prodotto versatile e adatto sia all’inverno che all’estate; infatti, il siero è leggero e non appesantisce, oltre a essere privo di profumo. Si assorbe in maniera super veloce, lascia che la pelle “respiri” e si adatta a tutte le tipologie di incarnato.

E se è la scelta ideale per proteggere dai raggi del sole e per donare un aspetto favoloso al nostro incarnato, è anche il prodotto giusto per donarsi una vera coccola grazie alla formulazione pensata per fare il pieno di benessere.

Offerta Nivea Sun Primer UV Serum Quotidiano Il prodotto che ti protegge dal sole e ti regala una pelle levigata

Il prodotto che protegge fuori e dentro

Il primer con spf 50+ di Nivea non solo protegge la pelle dagli agenti esterni, ma lo fa anche dall’interno. Infatti, la sua formulazione è arricchita con ingredienti speciali, a partire dall’acido ialuronico a doppio peso molecolare, che dona più idratazione sia agli strati superiori della pelle che a quelli più in profondità. Inoltre, contiene il licochalcone A che agisce contro lo stress ossidativo e fa in modo di attivare il meccanismo di difesa delle cellule.

Si stende su viso, collo e orecchie, dopo aver deterso la pelle e dopo aver applicato creme e sieri che fanno parte della cura quotidiana. L’incarnato non appare unto o con fastidiosi residui, ma morbido e levigato. Si può utilizzare quotidianamente come base make-up perché il finish è invisibile. Tutte ottime ragioni che lo rendono il prodotto passe-partout da inserire nella nostra skincare routine abituale.

Il siero ideato da Nivea è il prodotto che piace eche vale la pena provare, da non usare solamente durante la bella stagione, quando il sole è forte, ma anche in inverno, nelle giornate in cui è coperto, perché è sempre bene proteggere la pelle, anche quando sembra che non ce ne sia bisogno.

Offerta Nivea Sun Primer UV Serum Quotidiano Il prodotto che ti protegge dal sole e ti regala una pelle levigata

Vuoi conoscere i migliori prodotti di bellezza, rimanere aggiornata su trend e mode e non perdere le migliori offerte? Trovi tutto nel nostro canale Telegram dedicato al beauty.