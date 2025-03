La crema solare va inserita come step fondamentale della nostra beauty routine per proteggere il viso: la guida

Una pelle bella, distesa, sana passa anche dalla cura che mettiamo ogni giorno per proteggerla e per coccolarla con i prodotti giusti. Uno step di fondamentale importanza ogni giorno dell’anno, sì anche durante le stagioni più fredde o quando il cielo è nuvoloso o uggioso, è l’applicazione di una crema solare con un SPF, ovvero un sun protection factor, da inserire nella propria beauty routine.

Ci sono tantissime tipologie di prodotti in commercio, per texture e formati differenti, che si possono adattare a ogni esigenza: basta saper scegliere quella che si ritiene migliore per il proprio incarnato e per il tipo di uso quotidiano che ne vogliamo fare.

Fondamentale, ad esempio, che non siano troppo pesanti e che possano essere la base per il make-up, che si assorbano in maniera rapida e perfetta, senza lasciare traccia. Tutto quello che dobbiamo sapere per scegliere la nostra prossima crema solare per il viso per idratare, proteggere e prepararci anche all’estate.

Crema solare per il viso, come usarla

Proteggere la pelle dai raggi del sole è di fondamentale importanza, non solo durante la stagione estiva quando si passano tante ore all’aperto, ma anche in inverno, ad esempio, se si passano delle giornate in montagna, ma anche in città se ci si espone.

Insomma, una crema con un SPF è un passaggio importante per coccolare e prendersi cura della propria pelle e va applicata dopo la detersione e la abituale crema idratante. Può essere utilizzata anche come base trucco, senza preoccuparci di andare ad appesantire il risultato finale.

Inoltre si trova in formati diversi, che sono stati pensati per le necessità più disparate: si possono acquistare creme solari leggere e per tutti, oppure quelle per contrastare i segni del tempo. In commercio si trovano anche comodi stick, da portare sempre con sé per un ritocco, o creme colorate da usare come trucco leggero.

Creme solari colorate per il viso

Sono perfette per chi ha bisogno di un prodotto veloce, facile da usare e che riduca i tempi di preparazione: si tratta delle creme solari colorate pensate per il viso.

Tra quelle da provare vi è Anthelios UVmune 400 di La Roche-Posay: si tratta di un fluido colorato, con protezione solare viso SPF50+, la texture è leggera e la finitura non grassa.

Un altro prodotto amatissimo è il Fotoprotector di Isdin, caratterizzato dalla texture ultraleggera e dalla consistenza fresca, inoltre si assorbe subito ed è colorato. Una crema solare perfetta per tutti i giorni con SPF 50.

È di Rilastil, invece, Sun system un vero e proprio fondotinta compatto, cremoso e che si spalma facilmente: non solo uniforma l’incarnato ma protegge la pelle con il suo fattore di protezione 50.

Regala una luminosità alla pelle riassumendo in un solo prodotto protezione solare, idratazione e uniformità, è la crema solare del brand d’Alba che si chiama Tone Up, dal leggero tono rosato, che va ad illuminare il viso ma non lo colora. La texture molto leggera la rende perfetta anche prima del trucco. Ha un SPF 50+ e PA++++.

Creme solari per il viso (anche anti-age)

Tante le creme solari per il viso più classiche, leggere e a rapido assorbimento. Come quella di Rilastil con una formula per pelli sensibili, resistente all’acqua e protezione ad ampio spettro 50 +.

Sono gocce magiche protettive, invece, quelle di Collistar che hanno una texture leggera e fluida, regalano luminosità e uniformano, mentre proteggono la pelle del viso con un SPF 50: perfette tutto l’anno.

Tra le anti-age, invece, c’è la crema di Garnier con SPF50+ e che contiene acido ialuronico: è anche ipoallergenica e senza profumo. Si assorbe rapidamente.

Anche Nivea propone un prodotto anti-età: una crema viso con SPF 50 con coenzima Q10 e antiossidanti naturali, che va a proteggere il viso mentre combatte contro i segni del tempo.

Protegge la pelle ed è anti-invecchiamento la Fusion Water Magic di Isdin, che combina un’alta protezione SPF 50 con l’idratazione e un’alta tollerabilità: contiene Mediterranean Alga Extract, acido ialuronico e vitamina E.

Stick da portare sempre con sé

Comodi, pratici e mai più senza: sono gli stick solari pensati per essere portati sempre con sé, in quanto sono facili da applicare, anche per un veloce ritocco durante la giornata.

Come quello di Collistar per pelli ipersensibili, con SPF 50+ adatto per essere applicato sopra nei, cicatrici e tatuaggi: la texture è trasparente e resiste all’acqua.

Si chiama Invisible Stick, quello di Isdin che promette di regalare alla pelle una protezione portatile, facilmente applicabile e con protezione SPF 50. E una volta messo è invisibile.

Infine, Suntouchable Invisi-Stick di e.l.f.: tascabile, che offre una protezione ad ampio spettro, con SPF 50 e resistente all’acqua. Facile da applicare, contiene olio di semi di girasole che ha una funzione idratante e bisabololo lenitivo.

Tanti prodotti efficaci per proteggere la propria pelle dai raggi del sole, senza ungerla o appesantirla, creme da applicare da sole, magari con una leggera colorazione che uniforma il viso, oppure da utilizzare come base per il make-up. Per tutte le esigenze.

