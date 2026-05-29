Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La crema solare in stick è efficace e pratica

La protezione solare è l’alleato fondamentale per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UVA e UVB da usare tutto l’anno. È in estate però, complici le vacanze e il sole intenso, che la crema solare diventa indispensabile. Come il guardaroba, anche la borsa in primavera ed estate si alleggerisce e si rimpicciolisce tanto che non abbiamo spazio per portare tubetti o bottiglioni di crema solare. Cosa fare allora? Di sicuro non dobbiamo rinunciare, semplicemente dobbiamo cambiare il formato e inserire nella nostra routine di bellezza la crema solare in stick.

Talmente piccole da stare perfino nella tasca dei jeans, hanno gli stessi benefici del formato in spray o in crema ma sono molto più pratiche. Spesso disponibili con SPF 50 (ma comunque mai sotto i 30 SPF) grazie al loro formato riescono a raggiungere zone difficili del viso senza lasciare residui o sporcarti le mani. Con formule pensate per una protezione extra e un’idratazione completa, sono adatte a qualsiasi tipologia di cute, perfino sui tatuaggi. Molti brand hanno deciso di rendere la protezione dai raggi solari più pratica tanto da inserire versioni in stick e noi non ci siamo fatte sfuggire l’occasione di stilare una guida sui solari in formato “travel” per ritocchi on the go tra un impegno e l’altro.

Tocobo, la crema solare in stick per pelli grasse e miste

Indicato per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle grasse e miste, Tocobo Cotton Soft Sun Stick SPF50+ è uno stick solare con estratti di cotone che assorbe il sebo in eccesso e rende la cute molto più levigata. La presenza del complesso Herb AC Complex a base di erbe medicinali orientali assicura un effetto lenitivo contro i rossori.

Tocobo Cotton Soft Sun Stick SPF50+ La crema solare in stick a base di cotone

Rilastil Sun System, solare in stick resistente all’acqua

In estate tendiamo a sudare molto e a concederci tuffi in acqua per rinfrescarci e la crema solare ci deve garantire protezione anche in queste situazioni. Rilastil Sun System è pensato proprio per questo, agendo direttamente sulle zone più delicate del viso. La presenza di Pro-Dna Complex e Pro-Elastil Complex lo rende il solare da avere in borsa anche per chi ha la pelle reattiva.

Offerta Rilastil Sun System La crema solare per la pelle reattiva

Bionike Defence Sun contrasta l’invecchiamento cutaneo

Nella linea Defence Sun di Bonike c’è anche la crema solare in stick che protegge dai raggi UVA, UVB e infrarossi così da contrastare i danni a lungo termine che possono causare l’invecchiamento cutaneo. La texture morbida e leggera è ideale per applicarlo in zone sensibili come il naso, le labbra e le orecchie per rafforzare la riparazione naturale della cute.

Bonike Defence Sun La crema solare che protegge anche dai raggi infrarossi

The Sunsational di Yepoda ha un basso impatto ambientale

Proteggere la pelle, ma anche l’ambiente, questo è l’obiettivo dello stick solare di Yepoda che ha alla base della sua formula l’Ossido di Zinco Non-Nano, un minerale naturale che non è dannoso. Il brand must per chi ama la skincare coreana ha un SPF 30 che può essere usato anche come base trucco perché asciuga velocemente e non unge la pelle.

Yepoda The Sunsational La crema solare green

ISDIN Invisible è la crema in stick invisibile

Tra le protezioni solari che fanno quello che promettono non potevamo di certo non citare ISDIN Invisible Stick che proprio come dice il nome è completamente trasparente, anzi. Si asciuga velocemente lasciando un effetto opaco, poi il suo formato così pratico e una texture scorrevole regalano un’applicazione uniforme.



ISDIN Invisible Stick La crema solare che non lascia residui

Equilibra, lo stick solar a base di Aloe Vera

Ha una protezione molto alta (50+) che si accompagna a una formula che si prende cura della cute grazie a ingredienti naturali. Lo stick di Equilibra è a base di Aloe Vera, un ingrediente lenitivo che combinato con olio di camelia, ceramidi, acido ialuronico e vitamina E ha un’azione idratante e anti-age.

Offerta Equilibra La crema solare con ingredienti naturali

Neutrogena Sheer Zinc Oxide Kids Mineral, la crema solare per i bambini

La pelle dei più piccoli è molto più delicata di quella degli adulti e ha bisogno di una protezione extra e di solari pensati solo per loro. Tra le formule in stick quella di Neutrogena è interamente dedicata a loro, ma può essere usata da tutta la famiglia. Senza oli e parabeni, ma con filtri minerali e un SPF 50+ è resistente all’acqua ed è facile da applicare in pochi minuti.

Neutrogena Sheer Zinc Oxide Kids Mineral La crema solare perfetta per i bambini

Skin 1004 Madagascar Centella per chi ama la skincare coreana

Altro prodotto coreano è la crema solare in stick di Skin 1004, uno dei brand più amati perché si prende cura della cute, anche contro i raggi solari. La formula combina centella asiatica e acido ialuronico che hanno un’azione lenitiva e riparatrice. Facile da applicare, lascia una sensazione setosa sulla cute resistendo per ore al sudore e all’acqua.

Offerta Skin 1004 Madagascar Centella La crema solare coreana

Tattoo Defender, lo stick solare per i tatuaggi

Non solo la pelle, anche i tatuaggi in estate devono essere protetti e Tattoo Defender svolge in pieno il suo compito. L’alto fattore di protezione (50+) mette al riparo dai danni causati dai raggi UVA e UVB, protegge la brillantezza dei tatuaggi e il loro deterioramento assicurando un’abbronzatura uniforme e sicura. Perfetto da applicare quando sei fuori casa non lascia aloni bianchi, non unge o macchia i vestiti.

Tattoo Defender Sunny Side Stick La crema solare che conserva la brillantezza dei tatuaggi

Uriage Bariésun, lo stick solare con filtri organici

Uriage è uno dei brand più famosi che da sempre si occupa del benessere della nostra pelle e questa estate lo fa anche con la crema solare in stick raccomandata dai dermatologi e adatta a chi ha la pelle sensibile. I filtri organici ad ampio spettro schedano dal sole senza lasciare residui o macchie sulla pelle. Al contrario la cute viene idratata in profondità perché il solare è arricchito con burro di karitè e vitamina E.

Uriage Bariésun La crema solare raccomandata dai dermatologi

Le labbra saranno protette dal sole con la crema di Piz Buin

Le labbra sono tra le zone del viso più sensibili e se in inverno le proteggiamo con un burrocaco nutriente, in estate lo facciamo con un burrocacao solare. Piz Buin è uno dei brand leader in questo settore e il suo Moisturising con filtri solari avanzati è ideale anche contro i radicali liberi visto che previene l’invecchiamento precoce. La presenza dell’Aloe Vera e della vitamina E mantengono un livello di idratazione costante.

Piz Buin Moisturising La crema solare per le labbra

Heliocare, lo stick solare per gli sportivi

Praticare sport all’aperto è piacevole, ma dobbiamo anche proteggerci dal sole e per avere il solare sempre a portata di mano la formula in stick è ideale. Heliocare ha pensato a un solare che assicura la massima protezione delle zone esposte come orecchie, naso, labbra e cicatrici mentre fai sport. Resistente al sudore e all’acqua, la formula con filtri specifici e Fernblock+ protegge dagli UVB, UVA, Visibile e IR-A prevenendo i danni causati dal sole.

Heliocare 360° Sport La crema solare resistente al sudore

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