La protezione solare inizia da piccoli e le migliori creme solari con SPF 50+ sono sicure ed efficaci anche per la cute più sensibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Le creme solari per bambini hanno ingredienti pensati per la loro cute

Proteggere la pelle dai raggi solari è una buona abitudine che dobbiamo fare nostra fin da piccoli. Come sappiamo un po’ tutti, la pelle dei bambini è molto più delicata rispetto a quella di noi adulti per questo ha bisogno di un’attenzione extra e di creme solari pensate appositamente per loro.

Come succede per gli adulti la protezione solare deve essere messa tutto l’anno, non solo quando non siamo in spiaggia o al mare, ma perfino in città. Per quanto riguarda i bambini però c’è una piccola eccezione. La crema, infatti, non andrebbe applicata prima dei sei mesi d’età perché la pelle è molto più sensibile a qualsiasi sostanza. In commercio ci sono creme solari appositamente per i più piccoli, una scelta che non è causale ma risponde ad esigenze specifiche.

Mentre noi possiamo usare senza problemi la protezione dei bambini, i piccoli non possono usare in alternativa quella degli adulti. Per quale motivo? Perché i solari per bambini hanno un piccola percentuale di sostanze chimiche al loro interno (molto più bassa rispetto a quella presente nelle creme classiche) per ridurre al minimo il rischio di intolleranze e reazioni allergiche. Inoltre, molte di queste sono prive di fragranze, coloranti e di ingredienti che accelerano l’abbronzatura (come spesso succede in quelle degli adulti). Al contrario, quelle dei bambini hanno tra i vantaggi un’ampia protezione contro i raggi UVA e UVB.

Scegliere una crema solare per i bambini quindi può sembrare un’impresa difficile, in realtà come sempre è importante leggere gli ingredienti presenti sulla confezione. Inoltre, un valido aiuto ci arriva dall’associazione dei consumatori Altroconsumo che ha stilato una classifica dei migliori solari per bambini che rispecchiano alcuni parametri come la presenza di filtri fisici e un SPF pari o superiore a 50.

Da quelle spray a quelle fluide ecco le creme solari da provare per goderti al meglio la tua vacanza in compagnia dei più piccoli.

Le creme solari approvate da Altroconsumo

Le creme solari per bambini che hanno superato il test di Altroconsumo sono quelle che uniscono efficacia nella protezione e prezzo conveniente. Il primo posto della classifica stilata dall’associazione dei consumatori è occupato da Angstrom Protect, un latte solare spray che ha un’ottima efficacia protettiva. Adatto alla pelle dei più piccoli, può essere usato anche da chi ha la cute sensibile perché è privo di profumo o fragranze allergeniche.

Angstrom Protect Latte solare spray privo di profumo

NIVEA SUN Kids Sensitive Protect & Play SPF 50+ sempre in formato spray è facile da applicare ed è pensato per i bambini dai 6 mesi in su. I test di Altroconsumo hanno rivelato che è un prodotto che protegge molto bene dai raggi solari e ha un’etichetta completa.

Ha una formula resistente all’acqua e un prezzo al litro contenuto. Il solare Bilboa Bimbi da Spiaggia mantiene le promesse, proteggendo la pelle dei più piccoli grazie all’SPF 50+ e ai filtri fotostabili UVA/UVB.

Offerta Bilboa Bimbi da Spiaggia Crema solare con filtri fotostabili

Le migliori creme SPF 50+ per bambini da portare in vacanza

Molti marchi hanno deciso di realizzare linee dedicate interamente ai bambini che fossero efficaci e sicure sulla pelle da mettere in valigia questa estate. Mustela è uno dei brand che si occupa da sempre della pelle dei più piccoli e il latte solare SPF 50+ non si smentisce. Resistente a sudore e sabbia in base ai test dermatologici e pediatrici è sicuro per la pelle dei neonati, ma anche di chi soffre di intolleranze solari e per le donne in gravidanza. La sua texture leggera lo rende invisibile, ma nel frattempo idrata andando a rafforzare la barriera cutanea.

Offerta Mustela Latte solare SPF 50+ Crema solare resistente al sudore e all sabbia

I bambini amano correre e giocare e applicare la crema solare diventa spesso molto complicato, ma Rilastil Sun System Spray Baby con il suo ugello a grilletto rende l’applicazione più semplice e rapida a 360°. Utilizzabile anche sulla pelle bagnata, ha una protezione ad ampio spettro contro i raggi solari.

Si occupa della pelle dei più piccoli e anche dell’ambiente. La crema solare Chicco Baby Moment Sun ha una formula pensata per ridurre l’impatto ambientale. I filtri UV combinati con gli altri ingredienti di origine naturale assicurano una protezione immediata della pelle più sensibile dal sole.

Per i bambini dai 3 anni in su e per tutta la famiglia un solare da provare questa estate è quello di ISDIN Pediatrics Transparent. Molto resistente all’acqua, a questo aspetto va aggiunta la tecnologia Wet Skin che assicura un rapido assorbimento persino sulla pelle bagnata senza lasciare residui bianchi. La formula potenziata con estratto di Siempreviva ha un effetto lenitivo e rinforza la barriera cutanea.

La pelle dei bambini tende ad arrossarsi facilmente con il sole, ma la crema solare Helan con SPF 50+ ha un fattore di protezione molto alto che assicura una protezione totale anche quando si tratta di pelli sensibili. Il merito va alla formula a base di filtri fisici e ingredienti come mandorle dolci, vitamina E e aloe vera che schermano contro i raggi infrarossi e i radicali liberi.

La crema solare di Eucerin appartiene alla linea Sensitive Protect ed è stata testata clinicamente e dermatologicamente per adattarsi alla cute dei bambini, ma anche a quella più sensibile o soggetta a irritazione. Oltre all’acido glicirretico che ripara il DNA della pelle e il licolocalcone A che va a neutralizzare i radicali liberi, l’Advanced Spectral Technology dona una protezione davvero elevata contro gli UVA/UVB difendendola anche contro la Luce Visibile ad Alta Energia per vivere in completa tranquillità le vacanze.

Può essere applicata sul viso, la crema solare per bambini La Roche-Posay, Anthelios UVmune 400 Dermo-Pediatrics SPF50+ contiene il filtro Mexoryl 400 che risulta essere uno dei più efficaci contro i raggi UV, persino quelli più insidiosi. La formula della protezione è stata sviluppata in collaborazione con i dermatologi per offrire un prodotto efficace contro i raggi UV grazie, tra l’altro, alla protezione SPF 50+. La texture invisibile con finitura leggera e non grassa si assorbe facilmente senza lasciare residui e può essere utilizzata da tutta la famiglia perché rispetta e protegge la cute più sensibile.

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