Proteggere la pelle sia in città che al mare con un solo prodotto? La lozione viso SPF 50 da avere sempre con sé è adesso in sconto ed è il vostro nuovo alleato per la pelle

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Massima protezione sia in città che al mare con la lozione viso SPF 50 in sconto

Lo abbiamo detto tante volte, la pelle va protetta sempre, in ogni stagione dell’anno. Ma visto che ci troviamo nel periodo peggiore sotto il punto di vista dell’esposizione al sole, ecco che proteggere la cute del nostro viso diventa un gesto prioritario da aggiungere (se ancora non lo fate) alla vostra skincare routine quotidiana. Per esempio scegliendo una lozione viso SPF 50 che potete utilizzare ogni giorno, in città tanto quanto durante un bel weekend al mare, Mineral Sunscreen Fluid For Face di Clinique.

Offerta Clinique La lozione viso con SPF 50 da avere sempre con sè

La lozione viso Mineral Sunscreen Fluid For Face di Clinique.

Una lozione viso che si adatta a ogni tipologia di pelle, ad altissima protezione UVA/UVB, con SPF 50, ma che risulta ultra-leggera, confortevole sulla cute e adatta anche a chi ha la pelle più sensibile, senza irritarla o appesantirla durante il giorno.

Una crema viso a protezione totale, che è poi quella che ci vuole per garantire alla cute la massima salute durante queste giornate di sole che ci accompagneranno ancora per diversi mesi, con tanta gioia per l’umore ma anche diversi rischi per la pelle. Se non protetta nel modo adeguato, infatti, i raggi UVA e UVB danneggiato la nostra cute, favorendone l’invecchiamento precoce e la comparsa di linee sottili, rughe e macchie cutanee, ma anche creando terreno fertile per problemi più gravi, comprese malattie e tumori della pelle.

Come agisce sulla pelle: gli ingredienti

Tutti motivi che dovrebbero farci capire quanto sia di fondamentale importanza schermare la cute dai danni nocivi del sole, utilizzando i prodotti giusti come la lozione viso SPF 50 di Clinique, un vero concentrato di ingredienti ad hoc, mirati e altamente efficaci. Un mix di diossido di titanio e ossido di zinco, che proteggono la pelle dai raggi solari. Una protezione solare 100% minerale, che agisce in modo specifico sulla cute, ma che risulta anche perfettamente tollerabile e invisibile.

Una volta applicata, infatti, la lozione solare SPF 50 di Clinique, risulta invisibile su tutte le tipologie di carnagioni, sfumandosi molto facilmente e velocemente, e con una sensazione che vi fa dimenticare all’istante di averla messa. Una lozione viso che si adatta alle pelli più mature ma anche a quelle più giovani, e fino a quelle dei bambini, rivelandosi un prodotto sicuro e ideale per tutta la famiglia.

Offerta Clinique La lozione viso con SPF 50 da avere sempre con sè

Come si utilizza la lozione viso SPF 50 di Clinique

Una lozione solare con SPF 50 da avere sempre a portata di mano, da applicare la mattina come ultimo step della skincare, prima del make-up, ma che potete anche usare come crema solare viso durante le vostre primi vacanze o weekend al mare.

Una lozione da usare avendo cura di agitarla bene prima dell’uso, in modo da amalgamare bene il contenuto. Una volta fatto poi, potete applicare una dose generosa di protezione solare viso sul viso, facendolo almeno 15 minuti prima dell’esposizione al sole, anche se passerete la giornata in città, il sole agisce nello stesso modo ovunque.

In caso di esposizione al sole prolungata, poi, è meglio riapplicarla almeno ogni due ore, soprattutto se si sceglie di farsi un bel bagno o una doccia, o dopo essersi asciugati con l’asciugamano. E assicurando la giusta protezione alla pelle grazie a questa lozione viso con SPF 50 e al suo utilizzo nel modo corretto, giorno dopo giorno e ovunque voi siate.

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