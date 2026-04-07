Trump: “Un’intera civiltà potrebbe morire”. L’allarme che spaventa

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“Un’intera civiltà potrebbe morire stanotte“. È una frase che pesa come un macigno, una frase che non è solo una dichiarazione politica, ma un’immagine precisa, violenta, definitiva.

A pronunciarla è stato Donald Trump, nel pieno di un’escalation internazionale che, ora dopo ora, sta facendo salire il livello di allerta globale.

Subito dopo, la risposta dell’Iran: chiusi i canali di comunicazione con gli Stati Uniti. Un segnale netto, che segna un ulteriore irrigidimento dei rapporti in uno scenario già estremamente fragile.

Nel frattempo, sul campo, si moltiplicano gli episodi di tensione.

A Qom e Kashan sono stati colpiti ponti e ferrovie, mentre a Istanbul si registrano spari nei pressi del consolato israeliano, con due morti. Teheran parla di “catene umane intorno alle centrali elettriche”, segno di un Paese che si prepara a difendere le proprie infrastrutture strategiche.

In questo contesto, torna al centro anche la questione energetica. Perché il punto non è solo militare, ma profondamente economico e strutturale.

Lo Stretto di Hormuz resta il nodo cruciale: uno dei principali passaggi del petrolio mondiale. Se dovesse restare bloccato, le conseguenze sarebbero immediate anche per l’Europa.

Ed è qui che entrano in gioco le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha confermato uno scenario fino a poco tempo fa considerato estremo: quello di un possibile “lockdown energetico”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Crosetto ha spiegato che, nel giro di poche settimane, “non tutto, ma molto” potrebbe fermarsi.

L’Italia, infatti, non ha riserve sufficienti per sostenere a lungo una crisi prolungata. E l’Unione Europea, come già dichiarato dal commissario all’Energia, si sta preparando “agli scenari peggiori”.

Le ipotesi sul tavolo sono concrete: riduzione dei consumi domestici, limitazioni alla mobilità, abbassamento del riscaldamento e dell’illuminazione pubblica, fino al rallentamento o allo stop delle industrie non strategiche.

Nel frattempo, le dichiarazioni del vicepresidente americano JD Vance hanno ulteriormente alimentato le tensioni. Parlando di un ultimatum all’Iran, Vance ha fatto riferimento a “strumenti non ancora utilizzati”, lasciando spazio a interpretazioni estreme.

Interpretazioni che la Casa Bianca ha però smentito con forza, negando qualsiasi riferimento all’uso di armi nucleari.

Eppure, al di là delle smentite ufficiali, resta una sensazione diffusa: quella di essere entrati in una fase delicatissima, dove ogni parola pesa e ogni mossa può cambiare gli equilibri.

Ci sono frasi che non dovrebbero mai essere pronunciate, e, se lo sono, dovrebbero fermare il mondo.

“Un’intera civiltà potrebbe morire stanotte.” Fa paura, inutile girarci intorno.

È la consapevolezza improvvisa che quello che pensiamo lontano, impossibile, irrealizzabile… in realtà non lo è.

Perché il vero problema non è solo quello che accade, è quello che può accadere.

E allora torna tutto, le immagini della pandemia, le città ferme, la sensazione di essere sospesi, senza controllo.

Solo che questa volta è diverso.

Perché qui non si parla di un virus, si parla di scelte umane, di scelte umane scellerate.

Di decisioni prese da uomini che hanno il potere di cambiare il destino di milioni di persone.

E la domanda resta lì, inevitabile: davvero qualcuno può pensare di “vincere” in uno scenario del genere?

Davvero esiste un punto in cui una guerra di questo tipo può avere un vincitore?

O è, semplicemente, un’escalation da cui non si torna indietro?

Forse è ingenuo porsi queste domande.

Forse sì.

Ma è anche l’unico modo per non abituarsi, per non accettare che parole come “civiltà che muore” possano diventare normali.

Perché non lo sono.

E non dovrebbero esserlo mai.