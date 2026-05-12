Famiglia scomparsa in Friuli, le lettere e i dubbi che restano

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ANSA Sonia Bottacchiari e i suoi due figli scomparsi

La scomparsa di una madre insieme ai suoi due figli adolescenti e a quattro cani è una di quelle vicende che, fin dal primo momento, lasciano addosso una sensazione difficile da spiegare. Perché ci sono casi in cui la cronaca nera sembra seguire schemi già visti, piste investigative quasi obbligate. E poi ce ne sono altri che restano sospesi, pieni di dettagli che sembrano non combaciare mai davvero. Quello di Sonia Bottacchiari appartiene a questa seconda categoria.

La 49enne è scomparsa il 20 aprile scorso da Castell’Arquato, nel Piacentino, insieme ai figli di 16 e 14 anni e ai quattro cani di famiglia. Ai parenti aveva parlato di una breve vacanza in Friuli Venezia Giulia, qualche giorno nella natura, forse in campeggio. Ma da quel momento i cellulari si sono spenti, nessun movimento bancario è stato registrato e nessuno ha più avuto contatti con loro.

L’unico elemento concreto emerso nei giorni successivi è stato il ritrovamento della Chevrolet Captiva grigia della famiglia a Tarcento, in provincia di Udine, vicino al confine con la Slovenia. È proprio in quell’area che i telefoni della donna e dei ragazzi avrebbero agganciato per l’ultima volta le celle telefoniche.

Da allora sono scattate ricerche imponenti: soccorso alpino, vigili del fuoco, Guardia di finanza, protezione civile, droni, elicotteri e unità cinofile stanno battendo boschi e sentieri montani del Friuli Venezia Giulia, nonostante il maltempo che nelle ultime ore ha rallentato le operazioni. Le segnalazioni arrivate agli investigatori non hanno però portato a risultati concreti.

Nelle scorse ore, però, il caso ha assunto contorni ancora più delicati dopo il ritrovamento di due lettere scritte da Sonia Bottacchiari. Gli scritti sono stati trovati casualmente dall’inviato di Sky TG24, Flavio Isernia, mentre si trovava nell’abitazione del padre della donna. Una lettera sarebbe indirizzata ai figli, mentre l’altra conterrebbe riflessioni personali molto intime e profonde sulla vita della 49enne.

Secondo quanto emerso, nelle lettere si parlerebbe di sofferenza, inquietudine e preoccupazione per il futuro. Elementi che inevitabilmente hanno aperto scenari inquietanti, ma la Procura di Piacenza ha immediatamente invitato alla prudenza. La procuratrice Grazia Pradella ha parlato di una “situazione poco chiara” e di indagini estremamente difficili, sottolineando che le lettere non sono datate e che bisogna ancora verificarne autenticità, provenienza e contenuto.

Gli investigatori stanno lavorando su più fronti. Formalmente il fascicolo ipotizza il reato di sottrazione di minore, ma si starebbe valutando anche la possibilità di trasformarlo in sequestro di persona, ipotesi che consentirebbe strumenti investigativi più ampi.

Nel frattempo emergono dettagli che rendono questa vicenda ancora più complessa. Prima della partenza, Sonia Bottacchiari si era licenziata dal lavoro e avrebbe ritirato il TFR. Nell’auto ritrovata non c’erano né effetti personali né l’attrezzatura da campeggio che la famiglia avrebbe dovuto utilizzare durante il viaggio. Inoltre, dagli acquisti effettuati dalla donna prima della scomparsa sarebbero emersi ricetrasmittenti, materiale da pesca e sale insieme ad alimenti destinati ad attirare animali selvatici.

Durante la trasmissione La Vita in Diretta, la criminologa Roberta Bruzzone ha commentato il caso spiegando che le lettere mostrerebbero certamente uno stato di inquietudine e sofferenza della donna, ma che gli scenari possibili sarebbero almeno due. Il primo, quello più drammatico, è legato all’ipotesi di un gesto estremo, ma Bruzzone ha spiegato di non volerlo prendere in considerazione come unica pista. Il secondo scenario, invece, è quello di una fuga organizzata.

Secondo la criminologa, infatti, sarebbe molto difficile riuscire a far sparire per oltre venti giorni una donna, due adolescenti e quattro cani senza alcun aiuto esterno. Da qui l’ipotesi che Sonia Bottacchiari possa aver deciso di allontanarsi insieme ai figli con il supporto di qualcuno disposto a offrire rifugio e protezione.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che colpisce di più anche me. Perché è inevitabile pensare a quanto sarebbe complicato, quasi impossibile, convincere due ragazzi adolescenti a rinunciare completamente ai telefoni, agli amici, ai social, alla loro vita quotidiana. A meno che quei cellulari non siano stati abbandonati appositamente e sostituiti con altri dispositivi e altre sim, impossibili da rintracciare.

C’è poi un altro elemento che continua a lasciarmi interrogativi. Se davvero Sonia Bottacchiari avesse avuto intenzione di compiere un gesto estremo, perché licenziarsi? Perché ritirare il TFR? Perché preparare tutto con una lucidità che sembra incompatibile con un gesto impulsivo? E ancora: perché affrontare un viaggio così lungo, con due figli adolescenti e quattro cani, quando sarebbe stato molto più semplice restare a casa?

Sono domande che, almeno per ora, non hanno risposta. Ed è proprio questo il motivo per cui questa vicenda continua a lasciare senza parole anche chi, da anni, racconta cronaca nera e sparizioni.

Perché qui non è sparita una sola persona. Sono scomparsi una madre, due ragazzi quasi adulti e quattro animali. Nel nulla. Senza una traccia concreta. Senza un messaggio. Senza una spiegazione.

E in mezzo a tutte le ipotesi, le paure e i sospetti, resta soltanto una speranza: che Sonia Bottacchiari e i suoi figli siano ancora vivi. E che, da qualche parte, qualcuno li stia davvero proteggendo.