Temptation Island, Sonia e Simone sono diventati genitori: è nato Gabriel

Sono diventati genitori Sonia e Simone, ex protagonisti dell’ultima edizione di "Temptation Island": l'annuncio su Instagram

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Filippo Bisciglia

Sonia Barrile e Simone Margagliotti di Temptation Island sono diventati genitori: la bella notizia è arrivata su Instagram, dove l’ex protagonista del reality show delle tentazioni ha pubblicato i primi scatti direttamente dall’ospedale. Con lei anche il padre del bambino che, nonostante la separazione, è al settimo cielo.

Sonia e Simone di Temptation Island sono genitori: è nato il loro bambino

Si è fatto attendere, ma alla fine Gabriel è arrivato portando una grande gioia in famiglia: è nato il figlio di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, tra le coppie più chiacchierate della storia del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

È stata la neo mamma a condividere i primi scatti del tenero bebè direttamente dall’ospedale, mostrandosi raggiante con il piccolo tra le braccia. Tra le foto pubblicate anche quelle con papà Simone: nonostante i due abbiano deciso di troncare la relazione dopo l’avventura nel programma, è apparso felicissimo per la nascita del bambino.

Tanti i commenti per l’arrivo di Gabriel, tra i fan dell’ex coppia e le altre protagoniste che hanno condiviso con Sonia il percorso a Temptation Island. Lucia Ilardo ha speso parole d’affetto per l’amica, scrivendo: “Auguri tesoro bello! La zia non vede l’ora di conoscerti finalmente e di spupazzarti tutto”. E anche Sonia Mattalia, alla quale la neomamma è rimasta particolarmente legata e che le è stata vicina durante tutta la gravidanza, ha voluto dedicarle un dolce pensiero: “Benvenuto al mondo dolce angelo, non vedo l’ora di conoscerti. Auguri Sonietta mia, sei stata grande…”.

“È stato un dono, nato nel tuo giorno… per dimostrarti che sei una Grande Donna! Ti abbraccio forte, buon nuovo percorso da Mamma”, ha commentato Sarah Esposito, un’altra delle protagoniste del reality.

La storia di Sonia e Simone dopo Temptation Island

Dopo la fine delle riprese di Temptation Island Sonia e Simone avevano deciso di vivere l’esperienza della gravidanza da genitori ma non più da coppia. Quando avevano lasciato il villaggio, scegliendo di chiudere la loro storia d’amore, i due avevano scoperto di essere in attesa del loro primo figlio e avevano deciso di concedersi un’altra opportunità per provare a stare insieme.

Ma a distanza di qualche settimana dalla loro riconciliazione, Sonia aveva trovato le prove dell’ennesimo tradimento del compagno e aveva così preso la decisione di lasciarlo definitivamente. Nonostante i tentativi del personal trainer di provare a ricucire il loro rapporto, Barrile è stata irremovibile, pur accettando di averlo vicino nel ruolo di padre di suo figlio.

“Oggi viviamo nello stesso stabile ma in due piani separati – ha spiegato lei a Verissimo qualche tempo fa -. Spero che Simone riuscirà a essere un buon padre. Per adesso abbiamo trovato un equilibrio. Lui si è pentito di tutto ciò che è successo. Ma per me la delusione è tanta, e quella porta è ormai chiusa”. “Avevo dato a Simone una seconda possibilità, ma lui se l’è giocata subito. Dopo una settimana ho scoperto un tradimento successivo a Temptation e da lì non sono più riuscita a perdonarlo. Per me è stato inevitabile lasciarlo”.