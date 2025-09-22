Simone non ha mai raccontato la verità e ora tutti i segreti sono stati scoperti: finalmente ha aperto gli occhi

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Temptation Island, 22 settembre: Sonia ha lasciato Simone

Filippo Bisciglia è tornato con il suo Temptation Island, che non smette di conquistare il pubblico. Quest’anno però si è deciso di correre un rischio con le due puntate extra, che ripropongono ancora i concorrenti già visti nelle scorse settimane.

Sui social, però, quest’idea pare piaciuta, anche perché il tutto si è concluso con soli due appuntamenti. Quello del 22 settembre è stato l’ultimo E poi e poi, che va ben oltre il mese dopo la fine del viaggio nei sentimenti.

C’è però un’amara sorpresa, tra svariate notizie positive. Una coppia ha purtroppo deciso di scrivere la parola fine, nonostante un legame speciale continui a unirli.

Il tradimento di Simone

Una delle coppie più deludenti per il pubblico è stata quella composta da Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Non che ci fossero particolari aspettative inizialmente. Lui ha da subito lanciato delle sensazioni strane e i fan del programma non aspettavano altro che una confessione.

Tutto ciò è avvenuto e, ovviamente, ha scatenato la durissima reazione della sua fidanzata. Amici da una vita, i due sono cresciuti insieme e questo colpo alle spalle è stato durissimo da digerire. Ma cosa ha confessato? Un tradimento, ovviamente.

Qualcosa che poi ha rinnegato al momento del falò. Una bella faccia tosta, considerando le sue parole. Aveva infatti svelato a un altro fidanzato d’aver concretizzato il pensiero che aveva su un’altra donna. Il tutto un po’ giustificato da parte sua dal fatto di lavorare in palestra, a stretto contatto con tante donne.

La delusione nel pubblico non è però scaturita dall’infedeltà di lui, decisamente prevedibile. Il problema risiede nel fatto che lei, dopo tanti proclami, ha poi deciso di non interrompere questa relazione.

Simone e Sonia si sono lasciati

Nel corso della puntata successiva alla fine di Temptation Island, abbiamo scoperto qualcosa di molto importante. Simone e Sonia erano ancora insieme, un mese dopo, e avevano scoperto di star per diventare genitori.

Il sorriso di lei è stato però rapidamente spezzato. In questa ultima puntata lei ha svelato d’aver deciso di mollare il compagno infedele. Nonostante sia il padre del suo futuro figlio, non poteva più sopportare di stargli al fianco.

Ha infatti scoperto che Simone aveva una vera e propria relazione alternativa. C’era un’altra donna prima della partecipazione a Temptation Island e non si è trattato della storia di una notte. La Barrile non ha dunque alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Ad ogni modo, nonostante tutto ciò, ha deciso di non privarlo di un momento speciale dinanzi alle telecamere. Insieme con Filippo, i due scoprono d’aspettare un maschietto.