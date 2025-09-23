Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

É trascorso molto tempo dalla chiusura di Temptation Island. Tanto da rinfrescare i rapporti principali. Le lancette si muovono inesorabili, segnando il continuo felice per alcuni, l’incerto futuro colmo di speranza per altri e, al tempo stesso, anche la fine anticipata.

Antonio e Valentina, matrimonio e Sal Da Vinci. Voto: 7

Si può dire che Antonio e Valentina abbiano vissuto un inizio di trasmissione alquanto turbolento. Da un lato lei lamentava numerose mancanze, dall’altro lui inscenava tentativi di “fuga” per raggiungerla, salvo poi chiedere scusa e restare al proprio posto.

Dopo la proposta di matrimonio, hanno continuato a lavorare alle nozze. Telecamere al seguito, hanno scelto le bomboniere e l’abito da sposa: “Ogni tanto battibecchiamo, però siamo più forti di prima”.

Poi, di colpo, la sorpresa per Valentina: “Voglio prometterti libertà, rispetto e ascolto”. Il tutto seguito dall’ingresso di Sal Da Vinci, che canta per loro uno dei suoi tormentoni: Rossetto e caffè.

Sonia e Simone, una seconda vita. Voto: 0

Difficile cadere più in basso rispetto a quanto fatto da Simone nel corso delle varie puntate, eppure ci è riuscito. Relazione parallela portata avanti per mesi e mesi, prima dell’ingresso a Temptation Island. Giungono dinanzi a Filippo separati, guardando l’uno i video dell’altra e viceversa.

Lui ha il coraggio di ribadire come gli errori nascano in due, per quanto a volte li commetta soltanto uno. Lei stavolta non torna sui suoi passi ma spera che non sia tutto fumo ciò che vende l’ex. Simone infatti ribadisce di voler essere un genitore presente. Proprio lui che sa cosa voglia dire crescere senza padre.

Le premesse per un rapporto civile ci sono tutte, dal momento che Sonia non intende affatto privarlo del “gender reveal party”. Dinanzi a Filippo, alle tentatrici e alle telecamere, i due scoprono d’aspettare un maschietto.

Sonia e Alessio, esperimento riuscito. Voto: 10

Sembrava tutto finito e invece Sonia e Alessio hanno saputo sorprendere tutti. Quel primo falò mancato avrebbe potuto gettare un macigno su questa storia ma i due tengono l’uno all’altra. Al netto di svariate incomprensioni e rivelazioni molto forti (forse la promessa di matrimonio era frutto della riconoscenza, ricordiamo), i due ci stanno riprovando.

Questo è un “momento magico”, dicono, e per ravvivarlo ulteriormente sono andati lì dove avevano terminato, “per creare ricordi positivi”. Vacanze in Calabria, dunque, location di Temptation Island.

Alessio è cambiato e lentamente sta mettendo in atto i cambiamenti che le aveva promesso. Lei è felice di tutto ciò e spiega: “Ci stiamo riscoprendo e vivendo come fossimo fidanzati da poco, riappropriandoci delle cose belle e semplici”. Una seconda chance che i due vogliono sfruttare al meglio.

Maria Concetta e Angelo, i casting del topo-ratto. Voto: 7 (solo per lei)

Si conferma l’addio tra Maria Concetto Schembri e Angelo Scarpata. Lei non torna indietro e lui dimostra uno stato emotivo davvero “compromesso”. Fa fatica ad andare da Filippo e spiega: “Non avevo previsto questo finale”.

È in lacrime e ribadisce come Temptation doveva essere una bella esperienza “di coppia”. Dall’allontanamento dalle telecamere ha tentato di riconquistarla ma, ammette, lo ha fatto poche volte. Il motivo? “Sapevo che non avrei mai trovato la porta aperta”.

Le lacrime però diventano di coccodrillo all’arrivo di Maria Concetta. Lei spiega come Angelo abbia continuato ad avere rapporti con altre ragazze dall’ultima volta. È certa inoltre che sia fidanzato da circa due mesi a mezzo, anche se la relazione è ancora segreta.

Lei invece è sola e si tiene per ora alla larga dal genere maschile: “Si vede quanto l’ho amato, io”. E le sue lacrime? Filippo tenta il colpo di coda per qualcosa che, onestamente, non andrebbe neanche tentato di riparare. Maria Concetta non cede e ribadisce: “Dovrebbe fare i casting come attore”.