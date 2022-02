Chi è Rochart, lo stilista che veste Orietta Berti a Sanremo 2022

Sanremo 2022, il significato segreto dei look

Tutti se lo domandano fin dalla prima serata del Festival: chi è a vestire Orietta Berti, inviata speciale di questo Sanremo 2022? Si chiama Rochart, ha pensato degli abiti estrosi appositamente per la cantante di Mille, e ha vestito alcune drag queen del Drag Race Italia. Scopriamone di più di questa imprevedibile collaborazione stilistica.

Rochart e Orietta Berti: la collaborazione che non ti aspetti

Orietta Berti si dimostra una grande protagonista di Sanremo 2022, senza neanche essere in gara. Inviata speciale del Festival dalla nave Costa Toscana assieme a Fabio Rovazzi, la cantante, reduce del suo successo estivo Mille con Fedez e Achille Lauro, ha stupito tutti con i suoi abiti stravaganti, protagonisti di meme e battute sui social. Lo stilista artefice dei suoi look è Rochart, alcune delle creazioni le abbiamo già potute ammirate indossate dalle protagoniste della prima edizione del Drag Race Italia.

Rochart è il nome dell’impresa dello stilista ferrarese Francesco Battaglia. Un nome emergente, come tanti degli stilisti scelti dalle conduttrici e dagli artisti in gara, in segno di sostegno alle nuove leve e alla rinascita della couture nel nostro paese.

E per Rochart questa è stata un’ottima occasione per farsi notare, visto che da tre sere non si parla d’altro che degli abiti di Orietta Berti, pazzi e stravaganti. Ma Francesco Battaglia ha già dei successi alle spalle, dai suoi abiti tra i più gettonati nel mondo drag italiano, alla sua collaborazione con Dolce&Gabbana. Tutto è iniziato quattro anni fa, quando, partendo da un piccolo studio artigianale a Borgo Scoline, armato di ago, filo e taccuino per i bozzetti, ha iniziato il suo percorso nel mondo della moda.

Una collaborazione quella con Orietta Berti nata quando il suo stylist, che è lo stesso dei Maneskin e di Laura Pausini, ha contattato Francesco Battaglia per un abito per la copertina di Vanity Fair, piaciuto così tanto all’artista da sceglierlo anche per Sanremo 2022.

Un punto d’arrivo, ma anche di lancio per Rochart, che si definisce costumista più che stilista. Nel luglio scorso aveva vestito i ballerini di Giuliano Peparini per conto di Dolce&Gabbana, e da quel momento sono iniziate le collaborazioni più importanti.

Orietta Berti: nuova regina del trasformismo

Che Orietta Berti nascondesse un’anima fashion dietro quell’immagine di mamma di famiglia lo abbiamo sempre saputo. Quando negli anni ’90 Fabio Fazio ha introdotto la Berti come non solo cantante ma anche signora della tv, abbiamo scoperto un mondo: le collezioni di Puffi, di acquasantiere, di baby doll, di parrucche, insomma, un mix tra sacro e profano che non ci saremmo mai aspettati.

Il duetto con Achille Lauro e Fedez l’ha avvicinata al pubblico più giovane e quindi è iniziata una nuova trasformazione in icona di stile. Rochart per lei ha scelto dei costumi futuristici e irriverenti. Per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 Orietta ha indossato pantaloni palazzo e casacca fucsia fluo in vinile con delle maxi ruches sulle maniche e degli spuntoni argentati sulle spalle. Per la seconda serata ha scelto un vistoso omaggio a Via col vento e a Rossella O’Hara, mentre per la terza strati e strati di tulle giallo hanno avvolto la cantante, coordinati con occhiali da sole fucsia.