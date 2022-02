Domenica In, è FantaSanremo show: “Zia Mara” è già storia

Sanremo 2022, le esibizioni più belle tra grinta e poesia

Mara Venier è stata suo malgrado una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2022, per via del FantaSanremo, ossia il gioco che ha coinvolto tutti, ma proprio tutti, a partire dai cantanti in primis, durante le serate del Festival. Nelle puntate di Sanremo 2022, infatti, tra gli hashtag in tendenza #ZiaMara l’ha spuntata su tutti.

Diversi sono stati infatti i big in gara, da Aka7Even, Highsnob e Hu ma pure Dargen D’Amico (che ha modificato addirittura il testo della sua canzone pur di inserire “Ciao Zia Mara”) che l’hanno salutata negli scorsi giorni dal palco del Teatro Ariston, pur di far guadagnare punti a chi aveva scommesso su di loro. Inizialmente ignara, la conduttrice di Domenica In non capiva perché i cantanti la salutassero dal palco. Una volta risolto il mistero, ha subito rilanciato, portando il FantaSanremo nel suo contenitore domenicale.

Mara Venier e il FantaSanremo a Domenica In

Gli appassionati del FantaSanremo sanno perfettamente perché a Domenica In Speciale Sanremo la Venier ha indossato una maglietta con la scritta “Ciao zia Mara”. Il motivo è chiaramente legato al gioco che ha spopolato durante il Festival di quest’anno. La nostra, inizialmente ignara del game, pensava che i cantanti sul palco salutassero una loro parente. “I cantanti dicevano ciao zia Mara e io continuavo a non capire, pensavo che fosse davvero per la loro zia”, ha commentato ridendo durante la puntata speciale del contenitore domenicale, sorpresa, tra l’altro, di essere così popolare tra i ragazzi. Una rivelazione che in realtà non dovrebbe sorprenderla più di tanto, perché alcuni personaggi come lei sono davvero così amati da tutti che li sentiamo un po’ nostri parenti per davvero.

Tornando al gioco, una volta scoperto di cosa si trattasse, la signora della domenica si è giocata il suo personale asso nella manica, decidendo di lanciare anche un bonus legato al programma: l’artista che ha accumulato più saluti alla zia Mara ha vinto un buono per un’ospitata a Domenica In.

FantaSanremo, un successo considerevole

È finito il Festival di Sanremo 2022, così anche il FantaSanremo (per sapere chi vince il gioco e quanto clicca qui) è giunto al suo epilogo. Il fenomeno di quest’anno, una sorta di Fantacalcio in cui il campo di gioco era il Teatro Ariston, non ci ha deluse. Il fantagioco sul Festival è piaciuto proprio a tutti, Amadeus in primis, che ha così commentato durante l’ultima conferenza stampa di Sanremo 2022. “Non sapevo niente all’inizio. Poi ho chiesto a mio figlio: spiega a papà cosa sta accadendo. E ho capito tutto, l’ho trovato divertente. Non ho mai detto agli autori di cavalcare il fenomeno, è stata una cosa naturale. Non dobbiamo pensare che i giovani debbano venire nel nostro mondo, ma il contrario. Siamo noi che dobbiamo andare verso i giovani”.

Il game del Festival, nato quasi per gioco nelle Marche dalla “Giuria Microscopica” che si ritrovava al Bar Papalina (da qui uno dei bonus) per seguire le serate della competizione ha conquistato proprio tutti, da Sangiovanni a Morandi. Ma cosa si vince, alla fine della fiera? Solo la fama, e il divertimento di aver guardato il Festival in compagnia. Perché Sanremo è sempre Sanremo.