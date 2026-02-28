Mara Venier vera protagonista della finale di Sanremo 2026, il “dono” di J-Ax e il ballo con Sal Da Vinci

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Ansa Mara Venier e Sal Da Vinci a Sanremo 2026

Ci sono poche persone che possono incarnare il Festival di Sanremo come Mara Venier, che, sebbene non sia mai stata conduttrice della kermesse, tutti gli anni è la prima a intervistare i protagonisti di ogni edizione, battezzandone in qualche modo la carriera post Festival. La serata finale dell’edizione 2026 non ha fatto eccezione e, quasi a testimoniare l’inesauribile forza della conduttrice non sono stati pochi i cantanti in gara ad omaggiarla… A modo loro. Ecco cos’è successo.

Mara Venier alla finale di Sanremo 2026

La presenza di Mara Venier attorno alla kermesse è un filo narrativo che attraversa anni di televisione italiana e di cultura pop. “Zia Mara” è infatti da decenni una delle voci e dei volti più riconoscibili della domenica pomeriggio su Rai 1 con Domenica In — programma che, nel giorno successivo alla finale sanremese, si trasferisce tradizionalmente dal Teatro Ariston per ospitare artisti, commenti e retroscena di una delle settimane televisive più seguite dell’anno e raccontare il Festival con calore e familiarità.

Quest’anno è stata vera e propria protagonista del palco e gli artisti in gara l’hanno omaggiata a modo loro, donandole e donandosi un momento con loro durante le esibizioni. Anche in passato è stata protagonista. Per esempio alla finale di Sanremo 2024 è tra le figure più fotografate in platea e protagonista di un momento di spettacolo con l’artista Dargen D’Amico, diventato subito virale.

Anche per il Festival di Sanremo 2026, in vista della finale, la conduttrice era partita verso la città ligure per condurre lo speciale domenicale dal teatro ligure, segnando ancora una volta il suo rapporto solidale e affettuoso con la più iconica manifestazione della musica italiana, fatto di convivialità, entusiasmo popolare e un legame costruito con generazioni di telespettatori.

Le gag con J-Ax e Sal Da Vinci

Il primo a giocare con Mara Venier durante la serata finale di Sanremo 2026 è stato J-Ax, in gara con il brano Italian starter pack, che, al termine dell’esibizione, ha dato il suo cappello a Mara Venier. “Me lo ridai domani”, ha detto il rapper alla presentatrice, facendo riferimento alla diretta di Domenica In del giorno dopo.

Anche Sal Da Vinci, sulle note sue brano in gara, Per sempre sì, dalla prima fila dell’Ariston ha invitato Mara a ballare con lui. La conduttrice certo non si è tirata indietro e insieme hanno dato vita a un simpatico siparietto, che ha dato colore a un’esibizione già carica di sentimento. Interessante che Sal abbia deciso di dedicarle questo momento, proprio lui che è stato accolto da un’incredibile ovazione da parte del Teatro più ambito della musica italiana: una condivisione sincera con una conduttrice dalla sensibilità umana e musicale sopraffina.