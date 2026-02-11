Sanremo 2026, J-Ax canta Italia starter pack. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA J-Ax, canta "Italia starter pack" a Sanremo 2026

J-Ax il rap italiano l’ha inventato prima che diventasse mainstream: freestyle taglienti, ritornelli pop che entrano in testa al primo ascolto e palchi condivisi con gli Articolo 31, un duo che ha segnato un’epoca e raccontato l’Italia con ironia, cinismo e una buona dose di verità scomoda. Per anni Sanremo sembrava l’ultimo posto in cui avremmo potuto immaginarlo, e invece eccolo di nuovo qui.

A Sanremo 2026 torna da solista, ma con la stessa attitudine che lo ha sempre contraddistinto: sguardo lucido, sarcasmo affilato e voglia di fotografare il Paese senza filtri. Con il brano Italia starter pack porta all’Ariston un ritratto inedito di quell’italiano medio che racconta e punzecchia da sempre.

J-Ax, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Italia starter pack è il titolo della canzone di J-Ax a Sanremo 2026. La canzone si basa su un’idea: un modo di guardare il Paese come se fosse un kit di istruzioni. Il rapper la presenta come un piccolo manuale emotivo e culturale dell’italianità fatto di contraddizioni, tic collettivi e verità molto riconoscibili.

Lui stesso la spiega così: “È il pacchetto base che ti serve per iniziare a essere italiano, vivere in Italia e ad avere a che fare con noi”.

Non è un caso che Sanremo, per J-Ax, sia sembrato il luogo naturale per questa canzone. Non tanto per il palcoscenico in sé, quanto per ciò che rappresenta: “Quando abbiamo iniziato a scrivere questa canzone la prima cosa che abbiamo pensato è stata Sanremo perché è l’Italia. È il palco dove tutta Italia guarda, assiste, sta attenta e commenta. Ci sembrava il momento migliore per poter fare un discorso come quello che viene fatto nel testo”.

Questa volta, però, il ritorno all’Ariston ha un sapore diverso rispetto al passato. Nel 2023 era arrivato con gli Articolo 31, dentro un meccanismo di decisioni condivise. Nel 2026, invece, la scelta è completamente sua: “La differenza tra questo Sanremo e l’altro è che l’altra volta ero in una band e l’idea di andare è venuta a Dj Jad e a chi lavora con noi. Io per spirito democratico ho detto ok. Questa volta ci sono voluto venire io, perché secondo me questa è una canzone da portare a Sanremo”.

J-Ax, il testo di “Italia starter pack”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale