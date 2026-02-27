Fedez e J-Ax a Sanremo 2026, è gelo: cosa è successo dietro le quinte tra i due ex amici

Fedez e J-Ax si ritrovano in gara al Festival di Sanremo 2026 ma i rapporti tra i due ex amici e colleghi sono gelidi: l'indiscrezione dietro le quinte dell'Ariston

Per anni Fedez e J-Ax sono stati il simbolo di un sodalizio artistico capace di dominare classifiche e palazzetti, trasformando l’amicizia in un progetto musicale di enorme successo. Poi la frattura, rumorosa e dolorosa, seguita da una reunion che aveva fatto sperare i fan in un ritorno stabile. Oggi, però, tra due rapper sembra essere calato un gelo che racconta una storia diversa: non più complicità, ma rapporti formali e di circostanza. E la situazione è ben evidente al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, il rapporto tra Fedez e J-Ax

Fedez e J-Ax condividono il palco dell’Ariston ma non più la stessa intesa. Il primo è in gara con Marco Masini e canta Male Necessario, il secondo con look da rodeo si esibisce sulle note di Italia Starter Pack.

Se un tempo bastava uno sguardo per capirsi, oggi – stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia – dietro le quinte del Festival di Sanremo 2026 il clima sarebbe decisamente gelido.

“C’eravamo tanto amati”, scrive il giornalista, evocando una sintonia che appartiene al passato. Colleghi e amici, protagonisti di una lunga collaborazione interrotta bruscamente, con una successiva reunion “one shot” che aveva riacceso l’entusiasmo del pubblico.

Ma le amicizie, così come gli amori, non sempre prevedono un lieto fine definitivo. Stando alle indiscrezioni, Fedez e J-Ax non sarebbero più amici, ma nemmeno nemici. Una terra di mezzo fatta di educazione e distanze: un saluto di circostanza, nessuna confidenza e nulla più. Un equilibrio sottile che parla di rispetto professionale, ma non di ritrovata fratellanza.

“Colleghi e amici, una lunga collaborazione che si era interrotta, con una successiva “reunion” one shot. Fedez e J-Ax sono però lontani, non sono certamente amici, nemmeno nemici. Dietro le quinte tra i due il gelo c’è, si limitano a un saluto di buona educazione”

La loro storia artistica resta comunque una delle più significative del pop-rap italiano degli ultimi anni. Insieme hanno intercettato un pubblico trasversale, mescolando ironia, tormentoni e intuizioni commerciali brillanti. Il successo li ha consacrati come una coppia creativa quasi indissolubile, capace di trasformare ogni uscita in un evento. Proprio per questo, ora le varie crepe nel loro legame suscitano un certo clamore.

Perché Fedez e J-Ax hanno litigato

Il sodalizio tra Fedez e J-Ax ha preso forma tra il 2013 e il 2017, negli anni in cui il primo, allora artista emergente, ha trovato nel secondo un punto di riferimento artistico e umano. Un’intesa che si è tradotta ben presto in successi discografici, tournée nei palazzetti e negli stadi, fino alla nascita di Newtopia, società di management musicale che li ha visti soci oltre che partner creativi. Un’amicizia solida, raccontata anche attraverso i social: backstage, ironia, quotidianità condivisa.

Nel 2018, però, sono venute a galla le prime tensioni. In diverse interviste, Fedez ha ricondotto l’origine della frattura a questioni legate alla gestione aziendale. Alcuni collaboratori interni alla società avrebbero avviato una struttura parallela, assumendo decisioni rilevanti senza il suo coinvolgimento.

“Mi sono sentito tradito, non solo professionalmente ma anche personalmente”, ha fatto sapere Federico Lucia. Un episodio che avrebbe incrinato la fiducia, aprendo una fase di progressivo distacco anche nei confronti di J-Ax.

Alle divergenze societarie si sarebbero sommate differenze di visione e priorità. Fedez sempre più coinvolto dalla famiglia creata con Chiara Ferragni e dall’immagine dei Ferragnez. Le scelte artistiche, sempre più orientate verso un pop di ampia diffusione, e un ruolo pubblico ormai centrale anche come imprenditore e influencer, avrebbero contribuito ad ampliare la distanza tra i due.

Tra il 2019 e il 2021 la collaborazione si è interrotta e i rapporti personali si sono raffreddati. L’anno successivo è però arrivato un segnale inatteso: una fotografia condivisa sui social ha sancito la riconciliazione.

Successivamente Fedez e J-Ax si sono riuniti in un progetto benefico comune, il concerto LoveMi in Piazza Duomo a Milano. Un’iniziativa che ha fatto ben sperare i fan ma che non ha avuto un seguito.

E ad oggi tra Fedez e J-Ax restano solo delle hit che hanno segnato un’era e tanto, forse troppo, gelo.