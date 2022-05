Fedez e J-Ax la riappacificazione che ci fa bene. (E fa del bene)

La pace pace fatta tra JAx e Fedez, dopo 4 anni di silenzi e no comment da parte degli interessati (a parte qualche rara esternazione di Federico) è stata la notizia più commentata, condivisa e apprezzata degli ultimi giorni.

Alzi la mano chi non ha avuto un guizzo di emozione, piacere o addirittura commozione, nel rivedere abbracciati due ex grandi amici, che sono stati capaci di accantonare orgoglio e rancori in nome delle cose belle vissute insieme e in previsione di altre da compierne in futuro?

Forse qualcuno lo aveva anche immaginato: “Vedrai che Fedez, dopo l’operazione, dopo aver pubblicamente dichiarato di essere cambiato e di aver modificato la propria scala di valori, farà pace con J-Ax. Oppure sarà quest’ultimo, dopo il calvario vissuto da Federico, a riavvicinarsi a lui”.

E invece è stato ancora meglio: “La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio”, scrivono entrambi su Instagram. Il riavvicinamento è avvenuto provvidenzialmente un attimo prima della batosta piombata addosso a Fedez, e lo avrà sicuramente aiutato mei momenti più difficili. Perdendo quel sapore di pietas che avrebbe dato un che di scontato.

Fedez e Ja x sono tornati amici, uniti nel privato e anche nel lavoro. E la loro prima collaborazione è stata organizzare il concerto benefico LoveMi. Un grande progetto musicale nella città di Milano a favore della Fondazione Together to Go – Tog che cura con terapie riabilitative mirate i bimbi con patologie neurologiche complesse.

“Con Ax ci siamo chiariti dopo sei ore al telefono e solo dopo è nato il progetto di questo Festival. Ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire e per me erano passati abbastanza anni per parlare di cose che non facessero male. Abbiamo cercato di capire le ragioni l’uno negli occhi dell’altro. Non c’erano motivazioni reali per il nostro distacco ma una serie di ragioni dettate dalla troppa frenesia. Era il momento giusto per riavvicinarci”.

Loro stessi si sono stupiti del grande clamore ed empatia suscitati dalla notizia del loro riavvicinamento: “Non sapevamo di ‘esseri voluti così bene’ ” ha detto Fedez.

Noi li vediamo insieme, sorridenti sul terrazzo di casa di Fedez, J Ax accanto a Vittoria, che non aveva mai conosciuto, e ci sentiamo i genitori che vedono riappacificati, finalmente, i propri figli, due fratelli che si erano allontanati improvvidamente e dolorosamente. Perché possiamo fare i cinici, i duri quanto vogliamo, ma l’operazione di Fedez prima, e questa riappacificazione, dopo, una cosa ci hanno insegnato: che l’happy end non passerà mai di moda, e continua ad essere l’unica cosa che tutti sogniamo.