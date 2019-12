Fedez svela il motivo della lite con J-Ax e Rovazzi: il commento di Chiara Ferragni

editato in: da

Fedez svela per la prima volta i motivi della lite con J-Ax e Fabio Rovazzi, mentre Chiara Ferragni commenta su Instagram. Per mesi si è parlato del litigio fra i tre rapper, ma nessuno ne ha mai voluto svelare il motivo. Tante le ipotesi emerse, fra cui quella che al centro di tutto ci fossero i soldi e un contratto di riservatezza che impediva alle parti di divulgare dettagli su quanto accaduto.

Ospite del programma La Confessione di Peter Gomez, Fedez ha voluto raccontare cosa l’ha portato ad allontanarsi dai suoi amici. “È stata una ferita grave – ha confessato -. Sarebbe stato più semplice se la separazione fosse avvenuta per motivi economici, ma non è così semplice. Perdendo J-Ax e Fabio Rovazzi, ho visto svanire un pezzo della mia famiglia acquisita. Se riesco a parlarne dopo un anno e mezzo è perché ho fatto un percorso”.

“Quando mia moglie Chiara era incinta, abbiamo passato gli ultimi 4-5 mesi della gravidanza a Los Angeles – ha svelato Fedez -. Io mi ero allontanato per la prima volta dalla mia famiglia e dal mio mondo per un lungo periodo. In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla Newtopia. Mentre io ero a Los Angeles – ha aggiunto il rapper, parlando della separazione dagli amici -, sono iniziati a venire fuori problemi economici, legati alle retribuzione di questo collaboratore. Per questa persona ero arrivato a mettere in discussione mia madre, che da sempre collaborava con lui. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me: a partire da Fabio. Io ero in un momento di fragilità, nel bel mezzo della gravidanza di mia moglie”.

La prima persona con cui i rapporti sono terminati è stato Fabio Rovazzi. In seguito Fedez si è allontanato anche da J-Ax. Il rapper infatti gli ha confessato che era a conoscenza del tradimento del manager, ma solo dopo il grande concerto di San Siro.

“Prima del concerto di San Siro chiesi a J-Ax se lui sapesse qualcosa di questa storia, di questa nuova società – ha spiegato il marito di Chiara Ferragni -. Lui mi disse di non sapere niente. Il concerto fu un momento bellissimo, un sogno grandissimo. Il giorno dopo, siccome Alessandro non aveva ancora visto mio figlio, lo invitai. Poi mi arrivò una sua chiamata in cui mi disse ‘non verrò e di quella storia so tutto. Ti avevo detto di non sapere niente perché ero consapevole che altrimenti non saresti mai salito sul palco con me’. Non mi ha dato la possibilità di scegliere se fare quel concerto con lui, il concerto più importante della mia vita. Se avessi immaginato, non sarei salito sul palco”.

L’intervista è stata seguita anche da Chiara Ferragni, che nelle Stories di Instagram ha commentato commossa: “Felice che tu ti sia liberato di un peso. Ora sei libero”.