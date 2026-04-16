Fedez, la confessione su Giulia agli amici (e il ruolo con Chiara Ferragni)

È un momento felice e di ritrovato equilibrio per Fedez: fondamentale la figura della nuova compagna Giulia Honegger

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fedez e Giulia Honegger

È un momento di rinascita e di ritrovato equilibrio per Fedez: il rapper diventerà papà per la terza volta – si dice di un maschietto – con Giulia Honegger. E agli amici avrebbe fatto una confessione importante sulla compagna, che avrebbe anche un ruolo fondamentale nella “famiglia allargata” con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez, il ruolo di Giulia Honegger nei rapporti con Chiara Ferragni

Non potrebbe essere più felice Fedez: il rapper sta vivendo un momento d’oro, soprattutto nella vita privata. L’artista infatti è legato dalla scorsa estate all’imprenditrice e stilista Giulia Honegger, che gli ha cambiato la vita. Oltre a renderlo papà per la terza volta – ormai la notizia è ufficiale – pare che la compagna abbia un ruolo fondamentale nei rapporti con l’ex moglie Chiara Ferragni.

L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, che ha riportato le confidenze degli amici più stretti di Fedez: “È la donna della mia vita. L’amore più grande che abbia mai vissuto“, avrebbe detto lui parlando della compagna, il cui legame, nato relativamente da poco, è diventato fortissimo nel giro di pochi mesi.

L’arrivo della stilista nella vita del rapper avrebbe avuto anche un ruolo nel placare le tensioni tra il rapper e l’ex moglie, i cui rapporti fino a qualche tempo fa non erano esattamente idilliaci. “Secondo quanto ci risulta”, si legge su Oggi, “Giulia sta avendo un ruolo fondamentale anche nel regalare un nuovo equilibrio al suo nuovo compagno. Grazie a lei ha saputo superare paure e insicurezze rafforzandosi come persona e come genitore. La giovane imprenditrice è stata fondamentale persino per ricucire il rapporto tra Federico e la sua ex moglie Chiara Ferragni. Giulia ha compreso che la serenità è la condizione fondamentale per vivere in armonia come una grande famiglia allargata”.

L’annuncio di Fedez della dolce attesa di Giulia

Dopo settimane di rumors, scatti rubati e indizi seminati dai diretti interessati, è stato proprio Fedez a ufficializzare la dolce attesa della compagna. Al rapper infatti è bastato pubblicare una foto su Instagram per confermare i pettegolezzi che da giorni occupavano le pagine della cronaca rosa: Giulia Honegger immortalata di profilo, che mostra il pancino ben in vista, ormai impossibile da nascondere.

Ad accompagnare lo scatto nessuna frase a effetto, nessuna parola per commentare l’ovvio: solo un cuoricino bianco, che esprime tutta la felicità della coppia. Non è ancora noto il sesso del bebè, anche se i ben informati parlano di un maschietto: per la stilista si tratta della prima gravidanza, mentre Fedez diventerà papà per la terza volta dopo l’arrivo di Leone, nato nel 2018, e Vittoria, venuta alla luce nel 2021, entrambi avuti dalla relazione con Chiara Ferragni.

Nonostante i due si trovino al centro dei pettegolezzi da quando è sbocciato il loro amore, hanno scelto di mantenere il giusto riserbo sulla loro vita privata. Solo qualche scatto rubato insieme, nessuna sovraesposizione mediatica come ai tempi del matrimonio con l’imprenditrice digitale. Un cambio di rotta significativo per Fedez, che ai tempi avrebbe sofferto per il racconto social della sua vita.

Nel frattempo pare che la coppia stia già pensando alle nozze: si parla di un matrimonio per l’estate 2027.