Giulia Honegger è incinta, Fedez conferma le voci con una foto

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Giulia e Fedez confermano la gravidanza con una foto

Dopo foto rubate, rumors e piccoli indizi, la notizia sembra finalmente ufficiale: Giulia Honegger è incinta. A confermarlo, seppur senza parole è proprio Fedez.

Il rapper ha condiviso nelle sue storie una foto che non lascia più dubbi. Un nuovo fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria e una grande bellissima avventura per una coppia che sembra vivere la propria storia con grande serenità. Un momento che i fan seguivano da settimane tra curiosità, supposizioni e continui segnali social.

Fedez, la foto che conferma la gravidanza di Giulia Honegger

Grande momento di felicità per Fedez e Giulia Honegger. Dopo una Pasqua vissuta in completo relax, il rapper ha deciso, in qualche modo, di rompere il silenzio rispetto alle tante voci che negli ultimi mesi parlavano di un possibile nuovo arrivo in casa Lucia. Per settimane, infatti, il rapper e la sua compagna hanno mantenuto un grosso riserbo sulla loro situazione sentimentale.

Tante foto insieme, bei momenti, ma nessuna conferma legata a un tema che ha acceso l’attenzione dei fan e dei media: l’arrivo di un bambino. Ora, una foto pubblicata proprio da Fedez annuncia una vera e propria conferma.

Nello scatto, Giulia posa di profilo con una maglia crop e i pantaloni slacciati. Il motivo è evidente: lasciare spazio a un pancino che inizia a vedersi sempre di più.

Fedez, papà per la terza volta

Fedez si prepara quindi a diventare papà per la terza volta. Dopo Leone, nato nel 2018, e Vittoria, arrivata nel 2021, entrambi avuti dalla relazione con Chiara Ferragni, ora il rapper si prepara per l’arrivo di un altro bambino. Per Giulia Honegger, invece, si tratterebbe della prima gravidanza, un passaggio importante che segna anche una nuova fase per la coppia che appare ogni giorno più unita.

Al momento non è ancora noto il sesso del bebè, un dettaglio che resta tra le curiosità più commentate. Secondo i ben informati, inoltre, Chiara Ferragni sarebbe già stata informata della gravidanza prima che la notizia diventasse ufficiale.

A colpire, però, non è solo la notizia in sé, ma il modo in cui è emersa. Nonostante la loro storia sia ormai al centro dei rumors da moltissimo tempo, i due hanno scelto di mantenere riservatezza assoluta.

Niente annunci ufficiali, niente video o contenuti costruiti ad hoc: tutto passa da una foto senza spiegazioni né didascalie. Un cambio di tono piuttosto evidente rispetto al passato, quando Fedez aveva scelto modalità molto più dirette e spettacolari per raccontare momenti simili della sua vita privata.

Questa volta, invece, la comunicazione sembra quasi trattenuta. Un modo diverso di esporsi, che lascia spazio all’interpretazione ma che, allo stesso tempo, dice già molto di quanto sia cambiato nel corso degli anni.

Non è escluso, però, che questo sia solo il primo passo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare parole, conferme o dettagli in più, magari direttamente dai protagonisti.

Intanto, continuano a circolare anche altre indiscrezioni: tra queste, quella di un possibile matrimonio nel 2027. Per ora si tratta solo di voci non confermate, ma abbastanza per alimentare l’attenzione attorno alla coppia. Un’ipotesi che, se confermata, renderebbe questo momento ancora più significativo.