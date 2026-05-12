Giulia Honegger incinta, la tenera foto con il pancino in vista: il gesto di Fedez

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Fedez e Giulia Honegger

Fedez sta vivendo un periodo decisamente positivo e di rinascita, fatto di nuovi inizi ed equilibri ritrovati. La storia con Giulia Honegger, nata quasi in sordina, è esplosa del tutto mostrando il suo lato più romantico e profondo: dopo mesi di indiscrezioni infatti, è stato proprio Fedez, attraverso un intenso scatto in bianco e nero, a mostrare il pancino della compagna confermando la dolce attesa. Una notizia che ha immediatamente conquistato i fan, felici di vedere il rapper finalmente sereno dopo i mesi complicati seguiti alla separazione da Chiara Ferragni.

Fedez e Giulia Honegger: lo scatto social con il pancino

La storia tra Fedez e Giulia Honegger, giovane stilista milanese, prosegue a gonfie vele: la ragazza sembra aver restituito al rapper quella gioia di vivere che negli ultimi anni sembrava essersi offuscata ma, soprattutto, sta per renderlo nuovamente papà.

Fedez infatti ha già due figli avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni, ovvero Leone e Vittoria, e ora si appresta ad affrontare la gravidanza di Giulia con uno stato d’animo decisamente più rilassato e sereno rispetto al passato.

La giovane stilista, d’altra parte, sono mesi che è diventata il centro della sua nuova quotidianità e adesso c’è un dettaglio che ha reso impossibile ignorare quanto la loro relazione sia diventata seria: il pancione di lei, sempre più evidente negli ultimi scatti condivisi sui social proprio dal rapper.

Nell’ultimo scatto condiviso nelle Stories da Fedez infatti, un semplice selfie davanti allo specchio di casa in bianco e nero, si vede il rapper abbracciare Giulia con un’espressione rilassata e felice. Lei indossa una canottiera corta e pantaloni a vita bassa che lasciano intravedere chiaramente le forme della gravidanza ormai avanzata.

Uno scatto intimo, spontaneo, molto diverso dalle immagini perfette e costruite a cui il pubblico era stato abituato negli anni della relazione con Chiara Ferragni.

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Ed è proprio questa semplicità ad aver colpito i fan perché nelle immagini condivise da Fedez non c’è più il bisogno di trasformare ogni momento privato in uno show. Al contrario, sembra esserci il desiderio di proteggere qualcosa di molto personale.

Dopo il parto i fan sognano le nozze

La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è nata lontano dai riflettori, quasi in silenzio. Per mesi i due hanno evitato apparizioni pubbliche, scegliendo di vivere la loro storia con grande discrezione, proteggendo così qualcosa di speciale che stava nascendo.

Poi, lentamente, qualcosa è cambiato: prima le indiscrezioni sulla gravidanza, poi le foto rubate, infine le immagini condivise direttamente da Fedez che hanno praticamente confermato tutto. Secondo i rumors circolati nelle ultime settimane, il rapper diventerà padre per la terza volta entro la fine dell’estate.

Dopo mesi particolarmente complessi, anche i rapporti tra Fedez e Chiara Ferragni sembrano oggi aver trovato una nuova stabilità. Pur conducendo ormai percorsi di vita separati, i due starebbero costruendo un equilibrio più sereno e consapevole, soprattutto per quanto riguarda la gestione familiare.

La priorità, infatti, resta il benessere di Leone e Vittoria, con la volontà condivisa di far crescere i figli in un contesto il più possibile tranquillo e armonioso. Intanto anche Chiara si sta godendo una fase più positiva della sua vita privata: nello scorso weekend ha celebrato i suoi 39 anni insieme agli amici più stretti e al compagno José Hernandez, presenza sempre più importante al suo fianco.

Nel frattempo i fan continuano a osservare ogni dettaglio e c’è già chi sogna il matrimonio per il rapper e la stilista, ma per ora i diretti interessati non confermano nulla oltre alle immagini condivise sui social.